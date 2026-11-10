Zonguldak'ta gençin ölümü mahkeme kararıyla sonuçlandı: sanığa 15 yıl hapis

dava ve duruşma süreci:

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bıçaklanarak hayatını kaybeden Celal Can Er ile ilgili yargılanan 20 yaşındaki tutuklu sanık Y.E.C. ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Ailenin de katıldığı duruşmada mahkeme heyeti tanıkları dinledi ve olayın gelişimini değerlendirdi.

tanık ifadeleri:

Tanıklardan P.A.H. olay anında sanığın küfürlü konuştuğunu duyduğunu, kavganın büyüyeceğini anlayınca arkasını dönüp giderken Celal'den bağırma sesi işittiğini ve baktığında bıçaklanmış halde olduğunu söyledi: 'Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal’den bağırma sesi duydum. Baktığım da bıçaklanmış haldeydi.'

Diğer tanık H.H.A. ise parka birlikte gittiklerini, aralarında bir 'istek atma' meselesi bulunduğunu anlatıp olaya müdahale etmeye çalıştığını belirtti: 'Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti.'

savunma, mütalaa ve karar:

Sanık Y.E.C. yaşadıklarından pişman olduğunu, geceleri uyuyamadığını ve olayın olmamasını dilediğini söyledi: 'Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı.' Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını isteyerek suçu Kasten Öldürme kapsamında değerlendirdi. Sanık avukatı tanık ifadelerindeki çelişkilere işaret ederek müvekkilinin yalnız olmadığı, görüntülerde bazı kişilerin daha önce boks hareketi yaptığını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan değerlendirme sonucunda sanık Y.E.C.'yi "Kasten Öldürme" suçundan suçlu bularak 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Duruşma çıkışında sanığın cezaevi aracına bindirildiği sırada Celal Can Er yakınları ile sanık yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı; polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

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