Zonguldak'ta istinat duvarı çatlakları büyüdü, 54 daireli site tedbir amaçlı boşaltıldı

Gümüşevler Sitesi önlem amacıyla boşaltıldı

Zonguldak merkez Meşrutiyet Mahallesi'nde, toprakta oluşan yarıklar ve istinat duvarındaki çatlakların artması nedeniyle Gümüşevler Sitesi'ndeki iki blokta yer alan toplam 54 daire 7 Kasım Cumartesi günü tedbir amaçlı boşaltıldı. Zabıta ekipleri sitenin çevresine güvenlik şeridi çekerek bölgeyi ulaşıma kapattı; tahliye edilen yurttaşlar geçici barınma desteği aldı.

Bölgedeki çökme ve sonraki hareketlilik:

Meşrutiyet Mahallesi'nde kullanılanmayan iki katlı binanın 17 Ekimde bir bölümünün çökmesinin ardından, bitişiğindeki üç katlı bina 21 Ekimde çökmüştü. Bu olayda enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirirken, kardeşi 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı kurtarılmıştı. Olay sonrasında çevredeki binalarda geniş güvenlik önlemleri alındı; ilk etapta 7 binadaki 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilmiş, daha sonra 6 katlı ve 28 daireli Kadırga Apartmanı da tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

İstinat duvarı ve tahkimat çalışmaları:

Çöken binanın alt kotunda, Kadırga Caddesi üzerinde bulunan istinat duvarında deformasyon ve çatlaklar tespit edilmesi üzerine bölgeye kamyonlarla kaya ve toprak getirilerek tahkimat yapılmıştı. Ancak duvarın bağlantı noktalarında ilerleyen günlerde ayrılmalar görülmesi ve duvardaki çatlakların büyümesi üzerine 7 Kasımda yeniden tahkimat çalışması başlatıldı. Duvarın üst kısmındaki zeminde süren hareketlenme ve Gümüşevler Sitesi bahçesindeki yarıklar, tahliye tedbirlerinin üst kottaki binalara kadar genişletilmesine yol açtı.

Zonguldak Valiliği, yaptığı açıklamada temel alt kotundaki ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmeler tespit edildiğini belirtmiş; tehlike oluşturan duvarın Zonguldak Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacağını ve risk altındaki çevre binaların tedbir amaçlı tahliye edileceğini duyurmuştu. Valilik ayrıca evlerinden ayrılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Site sakinlerinin endişeleri ve talepleri:

Gümüşevler Sitesi sakinleri tahliye kararının ardından yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını belirtiyor. Site sakini Sedat Yılmaz, belediye başkanının can güvenliğinin öncelikli olduğunu söylemesine karşın kendilerine binanın yapısal durumu hakkında detaylı açıklama yapılmadığını ifade etti. Yılmaz, devletin AFAD aracılığıyla barınma desteği sağladığını ve otellerde misafir edildiklerini söylerken, kendi binalarının sağlam olduğunu savundu ve "sadece aşağıdaki binalar yıkıldı diye bizi tahliye etmek zorunda bıraktılar" dedi.

30 yıldır aynı sitede oturduğunu belirten Hüseyin Sarıkaya ise sorunların alt kısımdaki inşaat çalışmalarının başlamasından sonra ortaya çıktığını öne sürdü. Sarıkaya, istinat duvarının yeniden yapılması gerektiğini, aksi halde heyelanın yukarıya kadar çekileceğini ve daha büyük zararların yaşanabileceğini söyledi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte belirsizliğin arttığını ifade eden Sarıkaya, yetkililerden kapsamlı bilgi ve hızlı müdahale talep etti.

Site sakinleri ayrıca 10 Kasımda Valilikte konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını, ancak binaların yapısal durumuna ilişkin net bir değerlendirme beklediklerini belirtti. Yetkililerden öncelikli beklenti, güvenliğin sağlanması amacıyla istinat duvarının onarımının veya yeniden inşasının hızlıca başlatılması ve tahliye edilenlerin tekrar evlerine dönebilmeleri için somut bir planın açıklanması yönünde.

ZONGULDAK'TA BİNANIN ÇÖKMESİ İLE 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN TOPRAKTA YARIKLAR VE İSTİNAT DUVARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN 54 DAİRELİ GÜMÜŞEVLER SİTESİ DE GEÇEN HAFTA SONU TAHLİYE EDİLDİ