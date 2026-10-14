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Zonguldak'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçleniyor

Zonguldak'ta düzenlenen toplantıda ŞÖNİM verileri, kadın konukevi başvuruları ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı; 2026 eylem planı değerlendirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak'ta kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçleniyor

Toplantı ve katılımcılar:

Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Fatih Baysal başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı ile Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri toplantıya katıldı.

ŞÖNİM ve hizmet istatistikleri:

Toplantıda ŞÖNİM ile paydaş kurumların hizmet istatistiklerine ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumlarda ŞÖNİM ve kadın konukevlerine yapılan başvurular, kabul süreçleri ve barınma taleplerine yönelik işlemler ele alındı ve kayıtlı veriler üzerinden durum değerlendirmesi yapıldı.

İş birliği, değerlendirme ve eylem planı:

Şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetlerin değerlendirilmesinde kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı kapsamında kurumların 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği çalışmalar gözden geçirildi; kadınların sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına ilişkin öneriler tartışıldı.

ZONGULDAK’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

ZONGULDAK’TA KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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