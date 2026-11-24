Zonguldak'ta öğretmenler günü yağmur altında anıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zonguldak'ta valilik önünde bir çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin akışı:

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle katılımcılar valilik binasının girişinde toplandı. Uygar Keskin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla öğrencilerin de yer aldığı törende saygı duruşunda bulunuldu.

Katılımcılar ve atmosfer:

Törende protokol üyeleri ile öğretmenler bir araya gelirken, yağmur altında gerçekleşen anma sakin ve düzenli bir atmosferde sürdü. Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ZONGULDAK'TA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.