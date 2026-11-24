BEUN'ün uluslararası görünürlüğü:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), QS World University Rankings: Sustainability 2027 sıralamasına ilk kez dahil olarak önemli bir uluslararası başarı elde etti. Kasım 2026 itibarıyla yayımlanan verilere göre BEUN, listede dünya 1501+ bandında yer aldı ve Türkiye sıralamasında 36’ncı konuma yükseldi.

QS tarafından bu yıl küresel ölçekte sadece 2.003 üniversitenin listeye alındığı belirtilirken, Türkiye’den sıralamaya giren kurum sayısının 50 ile sınırlı olduğu kaydedildi. BEUN’ün bu seçkin endekste yer alması, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki politika ve uygulamalarının uluslararası düzeyde karşılık bulduğuna işaret ediyor.

Sıralamanın kapsamı:

QS Sürdürülebilirlik Sıralaması, üniversitelerin çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim performanslarını bütüncül şekilde değerlendiriyor. Akademik üretkenlik, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalar, çevresel sürdürülebilirlik araştırmaları, toplumsal eşitlik ile eğitimde kapsayıcılık ve kurumsal yönetişim uygulamaları gibi alanlar değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. BEUN’ün bu kriterlerde gösterdiği ilerleme, kurumun kampüs altyapısından araştırma çıktısına kadar kapsamlı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyuyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, elde edilen başarıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds’ın 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda Üniversitemizin ilk kez yer almasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Dünya genelinde sadece 2 bin 3, Türkiye’den ise yalnızca 50 üniversitenin girebildiği bu seçkin listede Türkiye 36’ncısı olarak yer almak, Üniversitemizin küresel ölçekteki yükselişinin ve sürdürülebilir gelecek vizyonunun somut bir göstergesidir.”

Ulusoy, üniversitenin bilimsel üretkenliğini artırırken aynı zamanda doğaya duyarlı, topluma değer katan ve kurumsal yönetişim ilkelerini merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı. Başarıda emeği geçen akademik ve idari personele, öğrencilere teşekkür eden rektör, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesine de şükranlarını iletti.

BEUN’ün QS Sürdürülebilirlik 2027 listesine girişi, üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki politikalarını ve uygulamalarını daha geniş bir uluslararası izleyiciye taşıma potansiyelini güçlendiriyor. Kurumun önümüzdeki dönemlerde bu alandaki görünürlüğünü artırmaya yönelik adımları ve araştırma odaklı yatırımları, hem yerel hem de küresel ölçekte takip edilecek.

BEUN, İLK KEZ QS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜNYA SIRALAMASI’NDA YER ALDI