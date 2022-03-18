TEKNOLOJİ
18 Mart 2022 - 13:09

Haber365 Artık Gather'da! 

Yeni nesil haber sitesi Haber365 artık Gather’da! Teknorex, Türkiye’nin en iyi haber uygulamalarından biri olarak dikkat çeken Gather’da yer aldı.

TEKNOLOJİ
18 Mart 2022 - 13:09
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Haber365 Artık Gather’da! 

Gather, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda haberi ve radyoyu dilediğin kategoride belirlediğin kaynaklardan en doğru ve en kolay şekilde sunan kişiselleştirilmiş ücretsiz haber okuma ve radyo dinleme uygulaması. Birçok farklı ülkeden ve kategoriden haberler ve radyolar Gather ile akıllı telefon kullanıcılarına sunuluyor.

Gather, uygulamasının gelişmiş arama özelliği sayesinde istediğiniz içeriği aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Uygulama içinde çeşitli kaynaklardan oluşan bir fotoğraf galerisi de mevcut. Galeride araba, yaşam, doğa, seyahat, popüler, ilginç vb. gibi birçok kategoriden fotoğrafları inceleyebiliyorsunuz. 

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