EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 18:36

Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen bakın dövizciye koşun!

Son yükselişin ardından doların vadeli işlemleri 7 seviyesinden 70 seviyesine kadar herkes için incelenmeye alındı. 10 Eylül 2022 saat 00:43 itibariyle dolar 18 lira 34 kuruştan işlem görüyor. En büyük endişe dolara ne olacağı iken, analistler doların 11 gün sonra hangi rakamları göreceğini açıklığa kavuşturdu. İşte rakamlar...

EKONOMİ
10 Eylül 2022 - 18:36
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Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen bakın dövizciye koşun!


11 gün sonra 21 Eylül'de ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 20-21 Eylül'de açıklanması planlanan faiz kararının ardından birçok kişi USD'nin bu durumdan nasıl etkileneceğini araştırıyor. Vatandaşlar, "Dolar kaç TL’yi bulacak?" dedi. Dolar düşecek mi yükselecek mi? Dolar almalı mıyım? Dolara yatırım yapmak mümkün mü? Dolar Alım Satım Yapmalı mıyım? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

20-21 Eylül'de ABD Merkez Bankası faiz kararını dünya ile paylaşacak Analistler, Fed'in faiz artıracağını düşünüyor. Para piyasası uzmanları, Fed'in faiz oranlarını %58 olasılıkla 75 baz puan artıracağını açıkladı.



Analistlerin öngörüleri gerçekleşirse ABD dolarına olan yatırım talebi artacak. Talepteki bu artış doların değer kazanacağının işaretidir.

Fed faiz artırdığında doların getirisi artacağından, uluslararası yatırımcıların dış varlıklarını dolara çevirmeleri bekleniyor. Bu da TL'nin dolar karşısında değer kaybettiği anlamına geliyor. Yani TL'nin devalüasyonu doların entegre olacağı anlamına geliyor.

doların önümüzdeki günlerde 18 lira 40 kuruş seviyelerini test edeceğini gören analistler, doların 19 liraya kadar yükselebileceğine inandıklarını söylüyorlar. Analistler, doların beklenen yukarı yönlü ivmeyi yakalaması halinde yeni zirvesini kıracağını bildirdi.

10 Eylül 2022 ABD Doları Ne Kadar?

10 Eylül 2022 saat 00:59'da doların alış fiyatı 18,25 TL, satış fiyatı ise 18,34 TL olarak kaydedildi. Euro alış fiyatı 18,29 TL iken, satış fiyatı 18,42 TL'dir. Euro/dolar döviz kuru 1.00 civarında.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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