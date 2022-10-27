Haberi duyan markete koştu: ŞOK'ta ayçiçek yağının fiyatı 149 TL'ye düştü







ŞOK’ta ayçiçek yağı indirime girdi







Ülkemizde bir süredir yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle temel gıda ürünlerinde fiyat yükselişi yaşanıyor. Bir yıl önce şimdikinin yarı fiyatına satılan ayçiçek yağı, şimdilerde yaklaşık 200 TL’den raflarda yerini alıyor. Vatandaşlar ayçiçek yağına ulaşmakta güçlük çekerken ŞOK Market’ten indirim hamlesi geldi.Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla erişimi zorlaşan ürünlerden biri ayçiçek yağı oldu. 2021 yılının sonlarına doğru fiyatı artmaya başlayan ayçiçek yağı, Rusya – Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte zirve seviyeye ulaştı. Şimdilerde savaşın sesi kesilmiş olsa da yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlar bir türlü düşmüyor.Vatandaşlar ucuz ayçiçek yağı alabilmek için market market gezerken, indirim yapan birçok markette uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri en ucuz ayçiçek yağını satması nedeniyle bu satışa kota getirdi ve vatandaşlar ayçiçek yağı alabilmek için birbirleriyle yarışır oldu. Son günlerde ise ayçiçek yağı fiyatlarında indirim yaşanıyor. Markaya göre değişen fiyatlarda vatandaşların ilk tercihi 5 litrelik pet ya da teneke yağlar oluyor. ŞOK Marketler ise daha önce 160 TL’ye kadar fiyatını yükselttikleri kendi markaları olan Evin ayçiçek yağında indirim yapma kararı aldı. Eski yıllarda da kullanılan Evin markası, güvenilirliği nedeniyle birçok markadan daha fazla tercih ediliyor.ŞOK Market’in resmi internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre 5 litrelik pet ayçiçek yağı fiyatı 149,50 TL’ye geriledi. Yudum, Komili, Bizim, Sırma ve Torku gibi markaları fiyatıyla geride bırakan Evin ayçiçek yağı 149,50 TL’den raflarda yerini aldı. Marketin indirim kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ŞOK market şubelerine uğrayarak yağ alışverişlerini yapıyor. Diğer 5 litrelik ayçiçek yağları ise yaklaşık 170 TL fiyat etiketi üzerinden satışa sunuluyor. Zincir marketlerin sık sık fiyat etiketi değiştirmesi nedeniyle indirimli ayçiçek yağı almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Yağ fiyatları kimi zaman haftalık kimi zaman da günlük olarak güncellenebiliyor. Evinin yakınında ŞOK market bulunan vatandaşlar bir an önce alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Aynı zamanda ŞOK’ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde birçok ürün de piyasa fiyatının çok altına satışa sunuluyor. Evin markalı 5 litre ayçiçek yağı alan müşteriler, 25 TL ve üzeri alışverişlere sunulan ürünlerden 5 adet alma hakkına da sahip olacak.