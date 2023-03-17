Haberi duyan sevinecek! O illerde ekmeğe indirim yapıldı: Artık 1 ekmek bu fiyattan satılacak!







KASTAMONU'DA 4 TL







EKMEK FİYATI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 3,15 artarken yıl için yüzde 55,18 olarak tespit edilirken, gıda fiyatlarındaki artışın rekor kırdığı belirlendi. Ramazan ayı geldiğinde gıda fiyatlarının yüksek olduğu, Ramazan ayının önemli bir parçası sayılan pide fiyatlarının bu yıl artacağı kaydedildi. Bu konuda pide fiyatlarının illere göre 10-20 lira arasında değiştiği kaydedildi.Çankırı ve Kastamonu'da ekmek fiyatlarının düşmeye başladığı öğrenilirken, ekmek fiyatlarının soğuk olmasının sebebinin fırıncılar arasındaki rekabet olduğu öğrenildi. Kastamonu’da 200 gram ekmeğin fiyatının 5 TL'ye çıktığı, meydana gelen rekabet sonrası il genelinde satılan 200 gram ekmeğin fiyatının bazı market ve fırınlarda 5 TL'den 4 TL'ye düştüğü ortaya çıktı.Kastamonu’da pidenin fiyatı 10 lira, yumurtalı pidenin fiyatı ise 12.5 lira olurken, Çankırı’daki rekabetin ardından ekmeğin 2 lira 75 kuruşa düştü.