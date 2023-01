Haberi olmayan kalmasın! 26 yaş altı çocuğu olana 7 bin TL yardım! Başvuru yapmayan pişman olacak

Çoğu vatandaşın bilmediği yardım ödemesi. 0-26 yaş arası çocuk sahiplerini ilgilendiren haber. Yapılan yardım tutarı 7000TL.







Devletin gençlere verdiği bu yardım PTT aracılığıyla dağıtılıyor. Gençlere aylık 1.250TL ödeme yapılıyor. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler başvurularını bir an önce yapmalılar. Yapılan yardımlar vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. 18-26 yaş arası çocuk sahipleri PTT şubelerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden de başvurularını yapabilecekler. İşte haberin detayları.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Devlet'in yeni yardım kampanyasının başladığı duyuruldu. Gençlerin yaşam standartlarını yükseltmek, ve geçin zorlukları yaşan ailelerin yükünü hafifletmek için atılan yeni adımlarla, genç çocuklu ailelere aylık 1.250TL yardım dağıtılacak. Toplamda 7.500TL ödeme yapılacağı duyurulan kampanya gençlere yarayacak. Gençlere Destek başlığı altında yapılacak yardımlar karşılıksız ve geri ödemesiz olurken, başvuruları da çok basit olacak. Vatandaşa az da olsa rahat bir nefes aldıracak olan bu kampanyadan, yalnızca ihtiyaç sahibi aileler yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen kampanya için, ödemelerin yapılması adına PTT ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların, kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek başvuru yapabileceği ifade edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü, tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapılacak yardı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 1.250TL dağıtılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin başvurabileceği bu kampanya, yalnızca bir kereye mahsus düzenlenecek. Kampanya kapsamında 6 ay boyunca aylık 1.250TL yardım dağıtılacak.18-26 yaş arası genç çocuğu olan ailelerin yararlanabileceği bu kampanyaya, PTT şubelerinden başvuru yapılabileceği gibi, E-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek. 18-26 yaş arası gençler ve genç çocuk aileleri, sizler de en yakın PTT şubelerinden ya da E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü ve PTT aracılığıyla dağıtılan Gençlere Destek kampanyasına başvuru şartları oldukça basit. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak ve 18-26 yaş arasında olmak gerekiyor. Bu şartları karşılayan ihtiyaç sahibi herkes başvurularını PTT şubelerinden ya da E-Devlet üzerinden yapabilirler.-TC vatandaşı olmak-İkametgah adresinin Türkiye sınırları içinde olmalıdır. -Yardım alacak kişiler 18-26 yaş aralığında olmak. -Kamu çalışanı ya da özel sandıklara mensup çalışan olmaması gerekir. -Devlet yurtlarında yer alan yaşayanlar, çocuk bakımevlerindekiler ve askerler bu ödemelerden faydalanabilir. -Hane içinde kişi başına düşen gelirin üçte birinden az tutarın düşmesi gerekir E-Devlet üzerinden yapılan başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından yapılabiliyor. Temmuz ayında son bulacak Bakanlığın çalışmaları ile başlatılan yardım kapsamında 12 boyunca ödeme yapılabiliyor. Geriye kalan 6 ay bu yardımdan faydalanmak için hemen başvuruda bulunabilirsiniz. 2022 Haziran ayında başvurular sonrasında Temmuz ayında ödemeler başlamış ve 1 sene boyunca her ay yatırılacağı belirlenmişti. Kalan 6 ay için de başvuru yapabilir, aylık 1.250 TL'den faydalanabilirsiniz. Aylık ödeme planı belirlendi 4 farklı şekilde yapılacak olan yardımlar için kişi başına düşen miktarlar göz önünde olacak. hane de kişi başına düşen miktar 450 TL ve altında olanlara aylık 1.250 TL ödeme yapılacak. 450 lira üzeri ve 911,15 lira arası kişi başı geliri olan hanelerde 1.100 lira ödenecek. 11,15 lira ve 1372,30 lira arasında kişi başı geliri olan hanelerdeki ihtiyaç sahibine her ay 950 lira aylık ödeme belirlenecek 1372,30 üzeri ve 2.835,60 liradan az kazancı olan kişiler ise aylık 850 lira destek alabilecek.