Haberi olmayan şaşıp kalıyor! Tam 1500 TL zam geldi: O işlem için ise 12 bin TL cebinizden çıkacak!







1250 TL'DEN 2750 TL'YE YÜKSELİŞ YAŞANDI







Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "MASAK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bahsi geçen değişikliklerde yükümlü gruplardan gelen artışlar üzerine FATF standartlarına uyum sağlanması asıl hedef haline geldi. Teyit zorunluluğu olmayacak hayat sigortalarında bir yıl için ödenecek prim ödemeleri 5 bin liradan 12 bin liraya, tek primli sigortalarda prim tutarı 12 bin 500 liradan 25 bin liraya artış yapıldı.Ödemeler için kimlik tespiti yapılması zorunlu olmadan aynı yıl içerisinde nakit çekim tutarı 500 TL'den 1000 TL'ye, tek kullanımlık olan yeniden yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 TL'den yeni tutarı 2.750 TL olarak güncellendi.Elektronik para kuruluşlarınca gerçekleşen elektronik paranın tutarına dair işlemlerde aynı yıl içerisinde nakit çekim ücreti 500 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Saklanan fon tutarları ise 1250 TL'den 2.750 TL yükselişe geçerken yeniden yüklenebilir tutarları da aynı miktarda değişti. Bahsi geçen tutarlar üzerinde en son 2021 Şubat ayında değişiklikler yapılırken FATF standartlarına uyum açısından güncelleme yapıldı.