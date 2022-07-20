GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:54

Habertürk Teke Tek programı bitti mi? 19 Temmuz günü Teke Tek programı yayınlandı mı? Teke Tek programı ile ilgili gelişmeler

Fatih Altaylı tarafından sunulan Habertürk'ün Teke Tek isimli programının konuğu 19 Temmuz günü Cübbeli Ahmet Hoca oldu. Teke Tek programı neden geç başladı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:54
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Habertürk Teke Tek programı bitti mi? 19 Temmuz günü Teke Tek programı yayınlandı mı? Teke Tek programı ile ilgili gelişmeler


Habertürk kanalında yayınlanan ve Fatih Altay'ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği Teke Tek isimli programın geç başlaması insanlarda soru işareti oluşturdu. 19 Temmuz günü Teke Tek Programı neden geç başladı? Teke Tek programı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Teke Tek programı

Teke Tek programı 19 Temmuz Salı günü akşam saat 21.00'da Habertürk kanalında yayınlandı.

Teke Tek programı neden geç başladı



Teke Tek programı Erdoğan-Putin görüşmelerinin canlı olarak yayınlanması sonucu normal saatinden daha geç olarak başladı.

Habertürk canlı yayın linki

Habertürk canlı yayınları www.haberturk.com/canliyayin linkinden takip edilebilmektedir.

Teke Tek programı bitti mi

Teke Tek programında üçlü zirve olması sebebiyle dün akşam kısa bir ara verildiği biliniyor. Daha sonrasında program canlı olarak akışına devam etti.

19 Temmuz Teke Tek programı konukları

19 Temmuz günü Fatih Altaylı'nın Teke Tek programındaki konukları Murat Bardakçı ve Cübbeli Ahmet Hoca olmuştur. Fatih Altaylı konuklarına Vehhabilik meselelerini, 15 Temmuz darbe girişimini, cemaatler ile ilgili tartışmaları ve Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde olanları sordu. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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