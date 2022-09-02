GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 15:02

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındı

İnterpol Daire Başkanlığı tarafından sunulan talep üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından olan ve ve bir süredir firari olarak aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ı Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalayarak gözaltına aldı.

GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 15:02
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındı


Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevli Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin düzenlenen suikastın planlayıcısının olduğu anlaşılan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş, firari olarak aranıyordu. 13 gün içinde 5 ev değiştirerek yakalanmamayı başaran ve operasyonun yapılacağı günde işbirlikçileri ve avukatıyla bir araya geldiği restoranın tuvaletinde bıyıklarını Göktaş, şehir değiştirip polis noktalarında da öncü ara de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araçlarla kaçmıştı. Cinayet zanlısı Göktaş'ın gözaltına alınması için kurulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Göktaş'ın kaldığı evlere ve şirket binasına eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.

Mustafa Levent Göktaş



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemeleri sonucunda Nuri Gökhan Bozkır ve diğer şüpheli olarak cinayet soruşturmasında yer alan şahısların yer tespitleri yapılırken Mustafa Levent Göktaş ile ilgili de Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği yakalama emri çıkarmıştı.

Mustafa Levent Göktaş kırmızı bültenle aranmaya başlandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun cianyet zanlısı firari Mustafa Levent Göktaş hakkında Adalet Bakanlığı ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı, kırmızı bülten çıkardı ve dosya 27 Ağustos günü Interpol Genel Sekreterliğine iletildi. Gelen talep üzerine harekete geçen ekipler Mustafa Levent Göktaş'ı Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalayarak gözaltına aldı.

Mustafa Levent Göktaş'ın yakalandığı bilgisinin verilmesinin hemen ardından Adalet Bakanlığı ile EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye geri iade edilmesi ile ilgili işlemler başlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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