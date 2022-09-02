Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevli Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin düzenlenen suikastın planlayıcısının olduğu anlaşılan eski Özel Kuvvetler mensubu Mustafa Levent Göktaş, firari olarak aranıyordu. 13 gün içinde 5 ev değiştirerek yakalanmamayı başaran ve operasyonun yapılacağı günde işbirlikçileri ve avukatıyla bir araya geldiği restoranın tuvaletinde bıyıklarını Göktaş, şehir değiştirip polis noktalarında da öncü ara de polis noktalarına yakalanmamak için öncü araçlarla kaçmıştı. Cinayet zanlısı Göktaş'ın gözaltına alınması için kurulan özel ekip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Göktaş'ın kaldığı evlere ve şirket binasına eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemeleri sonucunda Nuri Gökhan Bozkır ve diğer şüpheli olarak cinayet soruşturmasında yer alan şahısların yer tespitleri yapılırken Mustafa Levent Göktaş ile ilgili de Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği yakalama emri çıkarmıştı.