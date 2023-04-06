Hacettepe Üniversitesi, 4/B Sözleşmeli personel alımı için duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, toplamda 621 personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlık personeli, çözümleyici ve sistem programcısı kadrolarına yapılacak. Başvuru şartları ve detayları ilan metninde belirtilmiştir.
KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 12:45
Hacettepe Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Lise, önlisans, lisans mezunları dikkat: Düşük KPSS puanıyla alım başladı
Ankara'daki bir üniversite, farklı kadrolar için lise, önlisans ve lisans mezunlarından oluşan yüzlerce personel alımı için ilan verdi. Başvuruların ilan tarihinden itibaren belirtilen süre içerisinde yapılması gerekiyor. Detaylı bilgiler ve başvuru şartları haberimizde...
KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 12:45