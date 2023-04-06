KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 12:45

Hacettepe Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Lise, önlisans, lisans mezunları dikkat: Düşük KPSS puanıyla alım başladı

Ankara'daki bir üniversite, farklı kadrolar için lise, önlisans ve lisans mezunlarından oluşan yüzlerce personel alımı için ilan verdi. Başvuruların ilan tarihinden itibaren belirtilen süre içerisinde yapılması gerekiyor. Detaylı bilgiler ve başvuru şartları haberimizde...

KAMU PERSONELİ
06 Nisan 2023 - 12:45
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Hacettepe Üniversitesi yeni personellerini arıyor! Lise, önlisans, lisans mezunları dikkat: Düşük KPSS puanıyla alım başladı
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Hacettepe Üniversitesi, 4/B Sözleşmeli personel alımı için duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, toplamda 621 personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, sağlık personeli, çözümleyici ve sistem programcısı kadrolarına yapılacak. Başvuru şartları ve detayları ilan metninde belirtilmiştir.

PERSONEL ALIM YAPILACAK KONTENJANLAR DUYURULDU

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hacettepe Üniversitesi, 621 personel alımı için yapılan Resmi Gazete ilanı ile başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Başvurular 05.04.2023-19.04.2023 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.





EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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