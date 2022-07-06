GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:49

Hacı Mahmut Akçay kimdir? Doktor Ekrem Karakaya'yı neden öldürdü, neden intihar etti?

Bugün Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya düzenlenen silahlı saldırı tüm insanları üzüntüye uğrattı. Peki Ekrem Karakaya'ya saldırı düzenleyen şahıs kim? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
06 Temmuz 2022 - 16:49
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Hacı Mahmut Akçay kimdir? Doktor Ekrem Karakaya’yı neden öldürdü, neden intihar etti?


Konya Şehir Hastanesi'nde Ekrem Karakaya 12 el ateş açılarak saldırıya uğradı. Ekrem Karakaya'ya saldırı düzenleyen şahsın daha sonra intihar ettiği de edinilen bilgiler arasında. Peki Ekrem Karakaya'nın hayati durumu nasıl? Saldırıyı düzenleyen saldırgan yaşıyor mu? Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'ya düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konya Şehir Hastanesi doktor saldırısı

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görevinin başında olan Doktor Ekrem Karakaya'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen saldırgan ise daha sonra kendisini de kafasından vurarak intihar etti. Hem Ekrem Karakaya, hem saldırgan ameliyata alındı.



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Doktor Ekrem Karakaya kurtarılamadı

Sağlıkta şiddet haberlerinin vatandaşın içini yakmaya devam ettiği günlerde Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı üzüntü içinde paylaşıldı.

Ekrem Karakaya'ya saldırı düzenleyen şahıs tespit edildi

Ekrem Karakaya'yı başından vurmak suretiyle öldüren ve daha sonra da intihar eden saldırganın tıbbi sekreter olarak çalıştığı ve 39 yaşında olduğu öğrenildi. Saldırganın ismi Hacı Mahmut Akçay.

Doktor Ekrem Karakaya

Doktor Ekrem Karakaya doktorluk görevine ilk olarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlamıştır. Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastaneler şu şekildedir; Özel Melikgazi Hastanesi 2011 senesi, Özel Avrupa Hastanesi 2011 senesi, Özel Dünyam Hastanesi 2011 ve 2013 seneleri arası, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013 ve 2020 seneleri arası, Konya Şehir Hastanesi'ndeki görevine ise 2020 senesinde başlamıştır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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