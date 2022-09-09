GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:11

Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi

En büyük iletişim uygulamasından biri olan Whatsap'ta tehlike çanları çalıyor! Bir mesaj ile hesabınız elinizden gidebilir!

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:11
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Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi


 

Hackerlar artık whatsabıda ele geçiriyor! Öyle bir yöntem kullanıyorlar ki... Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Whatsap uyarısını yaptı. İşte detaylar...



En çok kullanılan herkesin telefonunda bilgisayarında olan Whatsapp sunduğu imkanlarla ve ücretsiz olmasıyla popüler olan bir program. Her güncellemesiyle yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Mesajlaşma, arama, görüntülü arama gibi iletişim imkanları sunuyor. Buda hackerlar için cazip görünüyor ve hesapları ele geçirmek istiyorlar.

Whatsapp için bu tür haberler daha önceden çıkmıştı. Kullanıcılar bir virüs yüzünden problem yaşamışlardı. Şimdi ise yine gündeme geldi. Hackerlar yeni bir yazılım ile whatsapp uygulamasını ele geçirmek istiyorlar. Ve atacakları tek bir mesaj ile maalesef bu mümkün hale geliyor. Tabi ki de buna engel olmak sizin elinizde. Whatsap güvenliği için bir kod göndermek yeterli.

İşte Whatsapp'ta sizi bekleyen yeni tehlike

Whatsap üzerinden hackerlar bir mesaj gönderiyor. Gönderdikleri mesajda ise 6 haneli bir kod yer alıyor.

Mesajda, ''Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum'' ifadesi yer alıyor. Kullanıcılara yukarıda belirtilen mesaj ile birlikte ''hesabınızı doğrulayın'' bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj daha geliyor. Eğer sizde bu mesajı dikkate alıp bağlantıya tıklarsanız ne yazık ki hesabınızı kaybediyorsunuz. Hesabınız artık hackerların elinde olacağı için telefonunuzdaki kişilere de aynı şekilde mesajlar gönderip hesapları ele geçiriyorlar. Resmi bir açıklama veya duyuru yapılmadı. Fakat sizler yine de dikkatli olun.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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