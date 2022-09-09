Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi

Hackerlar artık whatsabıda ele geçiriyor! Öyle bir yöntem kullanıyorlar ki... Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Whatsap uyarısını yaptı. İşte detaylar...
En çok kullanılan herkesin telefonunda bilgisayarında olan Whatsapp sunduğu imkanlarla ve ücretsiz olmasıyla popüler olan bir program. Her güncellemesiyle yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Mesajlaşma, arama, görüntülü arama gibi iletişim imkanları sunuyor. Buda hackerlar için cazip görünüyor ve hesapları ele geçirmek istiyorlar. Whatsapp için bu tür haberler daha önceden çıkmıştı. Kullanıcılar bir virüs yüzünden problem yaşamışlardı. Şimdi ise yine gündeme geldi. Hackerlar yeni bir yazılım ile whatsapp uygulamasını ele geçirmek istiyorlar. Ve atacakları tek bir mesaj ile maalesef bu mümkün hale geliyor. Tabi ki de buna engel olmak sizin elinizde. Whatsap güvenliği için bir kod göndermek yeterli.