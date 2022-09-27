MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 14:30

Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!

Hayko Cepkin ile bir müzikal hazırlığı yapan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma sürecinde olduğu için son dakika projeden çekildi. Hadise'nin yerine ünlü oyuncu Elçin Sangu getirildi.

MAGAZİN
27 Eylül 2022 - 14:30
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Hadise ayrılmaya karar verince yerine Elçin Sangu geldi!


Son haftalarda 4 ay önce evlendiği eşi Mehmet Dinçerler ile boşanma haberleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise'nin oyunculuk hayali yarıda kaldı. 

Hadise



Şarkı söyleme dışında oyuncu olmak istediğini de ve bu konuya oldukça meraklı olduğunu her fırsatta söyleyen Hadise, Hayko Cepkin ile müzikal hazırlığına başlamıştı.

Hayko Cepkin

Projeden son dakika çekildi!

Ünlü rock şarkıcısı Hayko Cepkin ile başladıkları müzikal çalışmanın teaserlerını çeken Hadise, eşi Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasına geçtiği için projeden çekilmek istediği söyledi. Bu süreçte sadece konser vermek isteyen Hadise'nin ayrılığı ekipte üzüntü yaşattı.

Elçin Sangu

Mehmet Dinçerler ile boşanma aşamasında olan Hadise'nin ayrılığı ekibi başka yöne yönlendirdi ve ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya müzikal teklifi götürüldü. projeyi kabul eden Elçin Sangu, Hadise'nin yerine geldi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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