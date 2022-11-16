MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 21:51

Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin jartiyer detayı nefes kesti

Ünlü şarkıcı Hadise Ankara konserinde giydiği derin yırtmaçlı elbiseyle gündem oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan elbisenin fiyatı da dudak uçuklattı.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 21:51
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Hadise bir elbise giydi sosyal medya yıkıldı! Derin yırtmaçlı elbisesinin jartiyer detayı nefes kesti


Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, geçtiğimiz günlerde Ankara’da hayranlarının karşısına çıktı. her konserinde kusursuz kostümleriyle ilgi çeken Hadise, süper mini bir elbise tercih ederek sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi.

Hadise’nin nefes kesen sahne kıyafeti!

Geçtiğimiz ay 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise, sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. hakkında çıkan dedikodulara aldırmayan ve kendini tamamen kariyerine adayan ünlü isim son olarak kira konusuyla gündeme geldi.



Bilindiği üzere Hadise İbrahim Çelikkol’un evinde kiracıydı. Boşandıktan sonra bu evden ayrılmadan önce Yeniköy’de 40 milyon liraya yalı dairesi satın aldı. Kendine boşanma hediyesi olarak ev alan ünlü isim “ Yeni evim hayırlı olsun bana “ ifadelerini kullanmıştı.

hadise

Gündemden düşmeyen isim bu kez Ankara konserinde giydiği mini elbisesiyle çok konuşuldu. Son konserinde siyah mini elbisesiyle şov yapan Hadise’nin derin yırtmacı kadar kıyafetinin ücreti de dudak uçuklattı.

Hadise’nin Ankara konserinde giydiği mini siyah elbise tam 44 bin TL değerinde. Ünlü şarkıcının parlak uzun çizmelerinin değeri ise 12 bin TL. kombini toplam 56 bin TL olan ünlü şarkıcının kıyafeti sosyal medyada da gündem oldu.

hadise

Hadise’nin siyah elbisesi için bazı kullanıcılar “ Bir karış kumaş giymiş “, “ Bir kere giyilen kıyafet için servet vermeye ne gerek var “, “ Aynısını annem bir saatte diker “ gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da kombinini çok beğendi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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