MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 14:30

Hadise bol göğüs dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle yere çökünce herkesin aklı başından gitti!

Hadise, dekolteli elbisesiyle otururken verdiği cüretkar paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Hadise'nin bu pozu çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MAGAZİN
15 Ocak 2023 - 14:30
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Hadise bol göğüs dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle yere çökünce herkesin aklı başından gitti!


Hadise sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'da da bir hayli aktif. Bir dizi paylaşımıyla gündem yaratan Hadise bu sefer sarı elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Bol dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle yere çömelmiş halde oturan Hadise'ye beğeni ve yorum yağdı.

Hadise



Nisan ayında sessizce evlenen ve Eylül ayında Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise, konser maratonuna tüm hızıyla devam ederken sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Geçtimiz gün derin yırtmaçlı bir elbisesiyle dans videosu paylaşan Hadise, şimdi de ayna karşısında yere çömelerek çektiği bir pozunu yayınladı.

SOSYAL MEDYAYA SARI BOMBA DÜŞTÜ!

Hadise

Dekolteli bir elbise giyip aynanın karşısına geçen güzel şarkıcı, 14 milyon takipçisi olan Instagram hesabında hayranlarına poz verdi. Birçok kişi sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin akılları baştan alan pozunu beğendiğini söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ise fotoğrafı sadece bir kez beğenebilmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Hadise

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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