Hadise bol göğüs dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle yere çökünce herkesin aklı başından gitti!

Hadise sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'da da bir hayli aktif. Bir dizi paylaşımıyla gündem yaratan Hadise bu sefer sarı elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Bol dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle yere çömelmiş halde oturan Hadise'ye beğeni ve yorum yağdı.
Nisan ayında sessizce evlenen ve Eylül ayında Mehmet Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise, konser maratonuna tüm hızıyla devam ederken sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Geçtimiz gün derin yırtmaçlı bir elbisesiyle dans videosu paylaşan Hadise, şimdi de ayna karşısında yere çömelerek çektiği bir pozunu yayınladı.