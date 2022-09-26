MAGAZİN
26 Eylül 2022 - 18:48

Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yapılan nikah sonrası anlaşamadıklarını anladılar ve boşanma kararı aldı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e karşı boşanma davası açmasının ardından Dinçerler, erkek arkadaşını yanına alarak Rodos'a tatile gitti. Fakat Mehmet Dinçerler'in tatili beklenildiği gibi geçmedi.

MAGAZİN
26 Eylül 2022 - 18:48
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Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!


Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldılar. Hadise'nin boşanmamaya karar vermesi magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çiftten Hadise Riva'dak evden ayrıldığını söyledi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler



Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma dilekçeleri mahkemeye ulaşırken Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlardan dolayı çok fazla eleştiriler alan Mehmet Dinçerler, tatile çıkmaya karar verdi. Yanına bir erkek arkadaşını alan Dinçerler, tatil için de Rodos'u tercih etti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Parti yerine güneş!

Bütün sosyal medya hesaplarını kapatan ve kafa dinlemek için bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Mehmet Dinçerler, Rodos'taki ilginç denecek tatiline başladı. Oldukça keyifsiz olduğu gözlemlenen Mehmet Dinçerler, plajda düzenlenen eğlenceye katılmak yerine yere yatarak güneşlenmeyi tercih etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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