Hadise'den boşanmak üzere olan Mehmet Dinçerler'in ilginç Rodos'ta tatili!













Parti yerine güneş!

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldılar. Hadise'nin boşanmamaya karar vermesi magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çiftten Hadise Riva'dak evden ayrıldığını söyledi.Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma dilekçeleri mahkemeye ulaşırken Twitter hesabından daha önce yaptığı paylaşımlardan dolayı çok fazla eleştiriler alan Mehmet Dinçerler, tatile çıkmaya karar verdi. Yanına bir erkek arkadaşını alan Dinçerler, tatil için de Rodos'u tercih etti.Bütün sosyal medya hesaplarını kapatan ve kafa dinlemek için bir grup arkadaşıyla bir araya gelen Mehmet Dinçerler, Rodos'taki ilginç denecek tatiline başladı. Oldukça keyifsiz olduğu gözlemlenen Mehmet Dinçerler, plajda düzenlenen eğlenceye katılmak yerine yere yatarak güneşlenmeyi tercih etti.