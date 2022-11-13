MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:52

Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti

Sahnelerin kraliçesi olarak bilinen Hadise yine yaptı yapacağını. son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen Hadise bu defa sahne dansı ve giydiği kıyafet ile magazin gündemine damgasını vurdu. Mehmet Dinçerler'den ayrıldıktan sonra hızlıca sahnelerin tozunu attıran Hadise kasığına kadar yırtmaçlı elbisesi ve kıvrak dansıyla konuşuldu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 13:52
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Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti


4 ayık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Hadise kendisini işine adadığı görülmektedir. Konserden konsere koşan Hadise boş günü geçmemesiyle beraber enerjisini de hiç kaybetmiyor. Ünlü şarkıcı Hadise dün akşam verdiği konserde giydiği sahne kıyafetiyle özüne döndü. İzleyicilerin ilgisini toplamaya devam eden Hadise'nin çok konuşulan sahne dansı ve dekolteli kıyafet haberimizde

HADİSE'DEN YENİ EV HAMLESİ

Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitirmesiyle beraber Hadise'ye iş teklifleri kaldığı yerden devam etti. Konser programları dolu olan Hadise, 40 milyon TL'ye aldığı evi için ''Yeni evim bana hayırlı olsun'' sözleriyle çıkan ev iddialarını doğruladı.

HADİSE'NİN DANSI HAYRAN BIRAKTI



Magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren Hadise, dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı dansıyla adından bahsettiren Hadise yine olay oldu. Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle kıvrak danslar eden hadisenin o halleri objektiflere yansıdı.

Hadise dansı

Hadise kıvrak dansı

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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