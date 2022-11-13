Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti







HADİSE'DEN YENİ EV HAMLESİ

HADİSE'NİN DANSI HAYRAN BIRAKTI







4 ayık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Hadise kendisini işine adadığı görülmektedir. Konserden konsere koşan Hadise boş günü geçmemesiyle beraber enerjisini de hiç kaybetmiyor. Ünlü şarkıcı Hadise dün akşam verdiği konserde giydiği sahne kıyafetiyle özüne döndü. İzleyicilerin ilgisini toplamaya devam eden Hadise'nin çok konuşulan sahne dansı ve dekolteli kıyafet haberimizdeMehmet Dinçerler ile evliliğini bitirmesiyle beraber Hadise'ye iş teklifleri kaldığı yerden devam etti. Konser programları dolu olan Hadise, 40 milyon TL'ye aldığı evi için ''Yeni evim bana hayırlı olsun'' sözleriyle çıkan ev iddialarını doğruladı.Magazin gündeminde adından sıkça bahsettiren Hadise, dün akşam bir mekanda sahne aldı. Siyah süper mini elbisesi ve iddialı dansıyla adından bahsettiren Hadise yine olay oldu. Kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle kıvrak danslar eden hadisenin o halleri objektiflere yansıdı.