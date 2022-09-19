Hadise'den olay hareket! Parmağındaki yüzüğü sahneden fırlatıp attı













"Yüzüğünü çıkarıp yere fırlattı"

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olan birlikteliğini evlilikle taçlandıran ünlü şarkıcı Hadise,'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' ifadeleriyle eşinden boşanma kararı aldığını duyurdu. Boşanacağını sosyal medya hesabından bildiren Hadise, o karar sonrası İstanbul'da bir konser verdi.7'nci Kardeş Kültürlerin Festivali için sahneye çıkan Hadise, konser için siyah mini bir takım tercih etti. Sahnede hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan güzel şarkıcı konserine ’Aşk Kaç Beden’ ile başladı. "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diye Hadise, gösterdiği performans ile hayranlarını adeta büyüledi.Hadise, sahnede 'Prenses' şarkısını seslendirdi. Şarkısının “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” ifadesinin yer aldığı yere geldiğinde parmağındaki yüzüğü çıkarıp yere fırlatan Hadise'nin olay hareketi sosyal medyaya damga vurdu.Hadise'nin çıkarıp yere fırlattığı yüzüğün, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi yaptığında kendisine verdiği 3 milyon TL'lik yüzük sanıldı. Fakat gerçeğin bundan çok farklı olduğu da söylendi. Hadise'nin yere attığı yüzüğün kendi satın aldığı takılardan birisi olduğu belirtilirken yüzüğü fırlatma nedeninin mikrofonu rahat tutamamasından dolayı olduğu konuşuldu.Diğer taraftan, ünlü şarkıcının hayranları aslında gerçeğin bambaşka olduğundan eminlerdi. Çünkü, Hadise'nin bu hareketin tam da 'Prenses'in “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” sözlerinin geçtiği yerde yapmasının altında Mehmet Dinçerler'e gönderme olduğu kanısındalardı.Konserin sonunda Hadise'nin yardımcılarının yüzüğü yerden aldıktan sonra ünlü şarkıcıya geri verdikleri öğrenildi.