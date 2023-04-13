Hadise'den olay itiraflar! 6 ay önce boşanmıştı... 'Ölmek istedim, ölsün istedim' sözleriyle açıkladı: Sosyal medya karıştı! Şarkıcı Hadise'nin yeni şarkısı Feryat cuma günü sevenleriyle buluşuyor. Şarkının sözleri ise manidar. Şarkıcının yeni şarkısının sözleri yakın bir zamanda boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'e mi yoksa? Hadise yeni çıkan şarkısı ile ilgili konuştu. Hadise yeni şarkısı için: "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim." dedim. İşte diğer detaylar...
HADİSE'DEN YENİ ŞARKI: FERYAT!Şarkıcı yaşadığı sansasyonel hayatı ile epey konuşuluyordu. Durmadan hakkında iddialar çıkan genç şarkıcı geçtiğimiz senelerde iş adamı Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilik ise oldukça kısa sürmüştü. 4 ay gibi kısa süre içerisinde boşanan Hadise'nin boşanması bile olaylı olmuştu. O günlerde dedikoduların ardı arkası kesilmemişti. Bu evlilik için proje evlilik bile denilmişti. Hatta Hadise'nin geçmişini temizlemek için Mehmet Dinçerler ve ailesini kullanmak istediği iddia edilmişti. Şarkıcı Hadise ise dedikodulara kulak tıkamıştı. Ebru Gündeş'in eski eşi, kara para aklayıcısı Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşk nedeniyle oldukça zorlu günler geçiren Hadise için kariyerini sıfırlama ve reset atma dönemi başlamıştı. Şimdi ise yeni şarkısının tanıtımını yapacak. Yeni şarkısının ismi ise Feryat. Şarkıda geçen cümlelerin çok manidar olduğu ifade edildi. Bu sözler kime? Reza Zarrab'a mı yoksa Mehmet Dinçer'e mi? Ya da başka birine mi? İşte ayrıntılar...
Yarın piyasaya sürülecek şarkı ile ilgili konuşan Hadise, bu şarkının kadınların sessiz çığlıkları olduğunu söyledi. Hadise şarkı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanan duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım... Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerinden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim... Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim..." dedi.