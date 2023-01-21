Hadise hem sahnede hem sosyal medyada olay oldu! Derin göğüs dekoltesi dudak ısırttı: Görenler Kim Kardashian sandı!

Güzel şarkıcı Hadise kısa bir süre içinde Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşayıp evlenmişti, mutluluğu kısa süren şarkıcı, ayrılık sonrası dekoltede sınır tanımıyor. Yaptığı her hareketle magazin gündemine kalmayı başaran hadise boşandıktan sonra yaptığı nispet paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti.
HADİSE AÇTIKÇA AÇIYOR! AYNA POZU OLAY! ŞARKICI HADİSE'NİN DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ İLE ŞOV YAPTI
İş adamı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini nikah masasına taşıyan Hadise'nin evliliği uzun sürmedi. Çiftin nikahında Mehmet Dinçerler ‘in Hadise sahne kıyafetleri birbirine karışmış, güzel ismin dekolteli kıyafetleri pek sevmediği iddia edilmişti. Özel hayatında ve başarılı kariyerinde adından söz ettirir. Son zamanlarda dans videoları ve kendinden emin paylaşımlar yapan bir isim, ayna selfiesi ile adından söz ettirdi.