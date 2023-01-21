MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 20:25

Hadise hem sahnede hem sosyal medyada olay oldu! Derin göğüs dekoltesi dudak ısırttı: Görenler Kim Kardashian sandı!

Güzel şarkıcı hadise geçtiğimiz aylarda evliliğini sonlandırmıştı, ayrılık sonrası cesur sahne kıyafetleri ve pozları ile magazinde bomba etkisi yarattı. Seksi şarkıcı hadisenin son pozu olay oldu. İşte detaylar…

MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 20:25
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Hadise hem sahnede hem sosyal medyada olay oldu! Derin göğüs dekoltesi dudak ısırttı: Görenler Kim Kardashian sandı!
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Güzel şarkıcı Hadise kısa bir süre içinde Mehmet Dinçerler ile büyük bir aşk yaşayıp evlenmişti, mutluluğu kısa süren şarkıcı, ayrılık sonrası dekoltede sınır tanımıyor. Yaptığı her hareketle magazin gündemine kalmayı başaran hadise boşandıktan sonra yaptığı nispet paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekti. 

HADİSE

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İş adamı Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini nikah masasına taşıyan Hadise'nin evliliği uzun sürmedi. Çiftin nikahında Mehmet Dinçerler ‘in Hadise sahne kıyafetleri birbirine karışmış, güzel ismin dekolteli kıyafetleri pek sevmediği iddia edilmişti. Özel hayatında ve başarılı kariyerinde adından söz ettirir. Son zamanlarda dans videoları ve kendinden emin paylaşımlar yapan bir isim, ayna selfiesi ile adından söz ettirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sevilen şarkıcı hadise Antalya’ da verdiği konserden önce kulisinde çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan hadise paylaştığı gönderinin altına ise iddialı bir açıklama yaptı. Derin göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıkan Hadise gönderisine, “Ayna ayna söyle bana... Tamam tamam biliyorum” notunu ekledi.

Binlerce beğeni ve yorum alan gönderisinde Hadise’ye Sedan Bakan kalp ve alev emosijiyle destek verirken Seda Sayan ise, “Çok güzel” yorumunu ekledi.

EDİTÖR
Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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