Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’













'Takıları borcun yerine say’

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan dava ile resmi olarak tamamlandı. Geçtiğimiz Nisan ayında dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, nikahlarından tam 5 ay sonra tek celsede boşandılar.Karşılıklı anlaşmalı boşanma davası açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, duruşmaya katılmadı. Kararı açıklayan mahkeme, Hadise ile Mehmet Dinçerler'i tek celsede boşadı.Günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanma kararı alşdıktan sonra aralarında takı krizi yaşamışlardı. Evlilikleri resmi olarak bittikten sonra ortaya şok iddialar ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in talebi üzerine takıları kendisine iade etmeyen Hadise'nin evlilikleri sırasında iş adamına yüklü miktarda borç para verdiği söylendi.İddialara göre; Hadise düğün sırasında kendisine takılan takıları evlilikleri sürecinde Mehmet Dinçerler'e borç verdiği yüklü miktardaki paranın yerine sayarak geri vermedi.