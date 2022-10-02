MAGAZİN
02 Ekim 2022 - 12:35

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say'

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, resmi olarak boşandılar. 5 aylık evliliklerine tek celsede son veren çift için yeni bir iddia konuşulmaya başlandı. İddialara göre; Hadise'nin evliliği sürecinde Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda bir borç para verdiği söylendi. Mehmet Dinçerler'in boşanma kararı sonrası Hadise'ye takıları geri istiyorum talebine karşılık Hadise'nin de takıları borcun yerine saymasını istediği söylendi.

MAGAZİN
02 Ekim 2022 - 12:35
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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki takı krizinde son nokta: 'Takıları borcun yerine say’


Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan dava ile resmi olarak tamamlandı. Geçtiğimiz Nisan ayında dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, nikahlarından tam 5 ay sonra tek celsede boşandılar.

Hadise ile Mehmet Dinçerler



Karşılıklı anlaşmalı boşanma davası açan Hadise ve Mehmet Dinçerler, duruşmaya katılmadı. Kararı açıklayan mahkeme, Hadise ile Mehmet Dinçerler'i tek celsede boşadı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler

'Takıları borcun yerine say’

Günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanma kararı alşdıktan sonra aralarında takı krizi yaşamışlardı. Evlilikleri resmi olarak bittikten sonra ortaya şok iddialar ortaya atıldı. Mehmet Dinçerler'in talebi üzerine takıları kendisine iade etmeyen Hadise'nin evlilikleri sırasında iş adamına yüklü miktarda borç para verdiği söylendi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler

İddialara göre; Hadise düğün sırasında kendisine takılan takıları evlilikleri sürecinde Mehmet Dinçerler'e borç verdiği yüklü miktardaki paranın yerine sayarak geri vermedi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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