Hadise ile Mehmet Dinçerler, Bodrum'daki kiralık villaya 7 gün için servet ödediler!

Ünlü şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler, Bodrum tatili için start verdiler. Göltürkbükü'nde 7 günlüğüne lüks bir villa kiralayan çift, kira bedeli olarak dudak uçuklatan bir fiyat ödediler.
Geçtiğimiz aylarda Çırağan Sarayı'nda ailelerin ve yakın dostların katıldığı sade bir nikahla evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, yaz tatilini fırsat bilerek rotalarını güneye doğru çevirdiler. İlk olarak Marmaris'e giden çift, bir kaç gün gözlerden uzak kaldıktan sonra hemen Bodrum'a geçtiler. İkili, Göltürkübü'nde bulunan bir sitedeki kiralık lüks bir daire tuttular.
7 günlük villaya servet ödedilerHadise ile eşi Mehmet Dinçerler, sitede kiraladıkları lüks villaları için kesenin ağzını açtılar ve tam 42 bin euro (764 bin 400 lira) ödediler. Deniz kenarında magazincilere yakalanmak istemeyen çift, villalarının havuzunda keyif yapıyorlar.
Hadise ile eşi daha önce İstanbul'da ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un kiracıları olmuş ve Riva'da bulunan villaya aylık 50 bin lira ödemişlerdi.