MAGAZİN
15 Eylül 2022 - 11:29

Hadise ile Mehmet Dinçerler evliklerini yürütemedi: Boşanıyorlar!

Ünlü şarkıcı Hadise, 4 ay önce dünya evine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e karşı boşanma davası açtı.

MAGAZİN
15 Eylül 2022 - 11:29
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Hadise ile Mehmet Dinçerler evliklerini yürütemedi: Boşanıyorlar!


Hadise ve Mehmet DinçerlerNisan ayında, sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde başlayan kriz magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin İzmir konserinde ağladığı anların sosyal medya hesaplarında yayınlanması sonrasında Mehmet Dinçerler'in parmağında yüzük takmadığının ortaya çıkması, "ayrılık" iddialarını kaçınılmaz hale getirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında iş adamı Mehmet Dinçerler'le olan aşkını ilan eden ve 4 ay önce de sade bir nikah töreniyle Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise, dün Beykoz Adliyesi’nde boşanma isteğiyle ilgili dava açtı. Kargaşalı özel hayatları her zaman gündemde olan çift, yaklaşık bir aydır boşanacaklar söylentileriyle konuşuluyordu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Hadise sessizliğini bozdu!

Mehmet Dinçerler ile olan evliliğinde aralarında ortaya çıkan krizi bir türlü aşamayan Hadise bugüne kadar sessizliğini korudu ve evliliği hakkında hiç bir açıklama yapmadı. Gündemde çok konuşulmaya başlanan boşanacaklar söylentilerine karşı sessizliğini bozma kararı alan Hadise, anlaşarak ayrılamadıklarını ve bu nedenle de boşanma davası açtığını söyledi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Mehmet Dinçerler'le evlendikten sonra Riva'ya taşınan Hadise'nin evden ayrıldığı ve İstinye'deki evine tekrar geri döndüğü öğrenildi. Basın danışmanına kendisinin boşanma dilekçesini verdiğini ve arayıp soranlara da 'Boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen ünlü şarkıcının boşanma dilekçesini de Beykoz Adliyesi'ne ilettiği açıklandı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

"Aile baskısı evliliği bitirdi"

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye daha az konser vermesini özellikle konserlerinde kapalı kıyafetler giyinmesini talep eden Dinçerler ailesinin baskısından iyice bunalan ünlü şarkıcının aralarında fikir ayrılığı olmasından dolayı bu kararı aldığı söyleniyor.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Son haftalarda konser programı sayısını artıran Hadise'nin boşanma dilekçesini verir vermez Mehmet Dinçerler'i takipten çıktığı görüldü. Birbirlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından da kaldıran Hadise, diğer taraftan Twitter hesabında da 'Dinçerler' olarak değiştirdiği soyadını yeniden 'Açıkgöz' yaptı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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