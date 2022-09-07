Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!

Geçtiğimiz Nisan ayında sürpriz bir şekilde Hadise ve Mehmet Dinçerler dünya evine girmişti. Daha sonra magazine düşen haber de Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile haberlerine genç şarkıcının hayranları çok sevinmişti. Mutlulukları kısa sürdü. Magazin gündemine son dakika haberi olarak gelen bilgilere göre Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de konser veren Hadise 'Küçük Bir Yol' parçasını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine evliliğinde kriz yaşandığı bilgiler magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Mehmet Dinçerler'in yeni mekanının açılışında Hadise'nin olmaması ve parmağında alyansın gözükmemesi ayrılık haberlerini güçlendirdi.
Çift nazara mı geldi?
İzmir konserinde ağlayan Hadise ile ilgili birçok iddialar öne atıldı. Daha sonra çiftin sergilediği tavırlar ayrılık haberlerini güçlendirdi. Uzun süredir bir arada gözükmeyen çift için ayrılık dedikoduları kuliste dolaşmaktadır. Hadise eşi Dinçerler'in doğum gününde paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.
Alyanslar çıktıEvlendikten bu yana bütün konserlerinde eşi Mehmet Dinçerler'in kendisine evlilik teklifi ettiği zaman ki 3 milyon TL değerinde ki yüzüğü hep takan Hadise artım yüzüğü parmağından çıkardı. Hadise'den sonra bir atakta Dinçerler 'den geldi. Yeni mekan açılışında görülen Mehmet Dinçerler'in yüzüğünü çıkarması gündemi sarstı. Yeni çiçeği burnunda çiftin bu tavırları ise ayrılık haberlerini doğruladı.
İzmir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan Hadise o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yol' iki sene önce bugün yayınladık. Bizleri böyle anlamlı güçlü şarkılarla buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrardan teşekkür ederim' notunu yazdı.