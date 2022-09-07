MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 19:37

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!

Ünlü şarkıcı Hadise gizli saklı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan haber geldi. Ünlü çiftin son zamanlarda ki tutumları ayrılık haberlerini güçlendirdi. Alyansları da çıkaran çift ayrılık iddialarını güçlendirdi. İşte detaylar.

MAGAZİN
07 Eylül 2022 - 19:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!


Geçtiğimiz Nisan ayında sürpriz bir şekilde Hadise ve Mehmet Dinçerler dünya evine girmişti. Daha sonra magazine düşen haber de Hadise'nin hamile olduğu iddia edilmişti. Hamile haberlerine genç şarkıcının hayranları çok sevinmişti. Mutlulukları kısa sürdü. Magazin gündemine son dakika haberi olarak gelen bilgilere göre Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de konser veren Hadise 'Küçük Bir Yol' parçasını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine evliliğinde kriz yaşandığı bilgiler magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Mehmet Dinçerler'in yeni mekanının açılışında Hadise'nin olmaması ve parmağında alyansın gözükmemesi ayrılık haberlerini güçlendirdi.

hadise

Çift nazara mı geldi?



İzmir konserinde ağlayan Hadise ile ilgili birçok iddialar öne atıldı. Daha sonra çiftin sergilediği tavırlar ayrılık haberlerini güçlendirdi. Uzun süredir bir arada gözükmeyen çift için ayrılık dedikoduları kuliste dolaşmaktadır. Hadise eşi Dinçerler'in doğum gününde paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

hadise

Alyanslar çıktı

Evlendikten bu yana bütün konserlerinde eşi Mehmet Dinçerler'in kendisine evlilik teklifi ettiği zaman ki 3 milyon TL değerinde ki yüzüğü hep takan Hadise artım yüzüğü parmağından çıkardı.

Hadise'den sonra bir atakta Dinçerler 'den geldi. Yeni mekan açılışında görülen Mehmet Dinçerler'in yüzüğünü çıkarması gündemi sarstı. Yeni çiçeği burnunda çiftin bu tavırları ise ayrılık haberlerini doğruladı.

hadise

İzmir konserinde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan Hadise o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Hayatımın şarkısı dediğim 'Küçük Bir Yol' iki sene önce bugün yayınladık. Bizleri böyle anlamlı güçlü şarkılarla buluşturan Devrim ve Mete'ye tekrardan teşekkür ederim' notunu yazdı.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
İlginizi Çekebilir
Gözde Duru'nun Bodrum tatilindeki bikinili pozları göz kamaştırıyor!
Gözde Duru'nun Bodrum tatilindeki bikinili pozları göz kamaştırıyor!
Simge Sağın'dan yeni şarkıya yeni imaj!
Simge Sağın'dan yeni şarkıya yeni imaj!
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Simge Sağın sarışınlığa merak saldı! Ünlü şarkıcının tarz değişikliğinin nedeni şaşırttı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Burcu Özberk paylaştı takipçilerinin ağzı açık kaldı! Kusuruz fiziği ile modellere taş çıkaran Özberk adeta şov yaptı
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Kim Kardashian'ın magazin dergisine verdiği kapak pozları olay oldu!
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i şaşırtmaya devam ediyor! Merve Dizdar açtı ağzını yumdu gözünü
Son Haberler
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak...
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede...
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden...
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi...
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın...
Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek tek yerden topladı
Bankaya giderken elindeki paralar rüzgarla savruldu: Vatandaşlar tek...