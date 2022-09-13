Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!













"Hamile Değilim”

Günlerdir Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiaları konuşuluyor. Hadise ile yeni evli olan Mehmet Dinçerler arasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor.Evliliklerinde kara bulutlara kapıldığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile işadamı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik krizinin sebebinin çocuk olması nedeniyle alyans takmamaları olduğu düşünülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozarak düşük yapmadığını ve tedavi görmediğini söyledi. İkiliden ayrılık iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki detayları hayranlarını son derece heyecanlandırdı. İşte detaylar...Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in paylaştığı bir videoda görüldüğü iddia edildi. Çizgili gömlek giyen kişinin Hadise olduğu sosyal medyada konuşuldu. Hadise'nin kolundaki dövmesi dikkat çekti. Ancak Dinçerler kısa süre sonra videoyu sildi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu düşünülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozarak düşük yapmadığını ve bu konuda tedavi görmediğini söyledi.Birkaç gün sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu ama çok daha hırçındı. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler Mayıs'ta evlilik dünyasına adım attı. Ünlü şarkıcı ve eşinin evliliklerinin sıkıntıda olduğu iddiaları günlerdir gündemdeydi. İkilinin bir araya gelmemesi ve alyans takmaması, ve Hadise'nin şarkı söylerken ağlaması ayrılık açıklamasını pekiştiriyor Bircan Bali ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bali, " Hadise 3,5 aylık hamile" dedi.Hadise, "Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili malesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize… Hadise" ifadelerine yer verdi.Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğini kara bulutlar sarıyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik krizi yaşadığı magazin basınında yer aldı. Günlerdir Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberleri konuşuluyor. Son günlerdeki performansı sırasında gözyaşı döken Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bir süredir tartışan ünlü çift, son günlerdeki tavırlarıyla dedikoduları alevlendirdi. Kocasını uzun süredir görmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos doğum gününde hiçbir şey paylaşmadı.