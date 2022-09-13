MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 13:39

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!

Günlerdir Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiaları konuşuluyor. Hadise ile yeni evli olan Mehmet Dinçerler arasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Evliliklerinde kara bulutlara kapıldığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile işadamı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik krizinin sebebinin çocuk olması nedeniyle alyans takmamaları olduğu düşünülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozarak düşük yapmadığını ve tedavi görmediğini söyledi. İkiliden ayrılık iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki detayları hayranlarını son derece heyecanlandırdı. İşte detaylar...

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 13:39
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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!


Günlerdir Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiaları konuşuluyor. Hadise ile yeni evli olan Mehmet Dinçerler arasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

hadise



Evliliklerinde kara bulutlara kapıldığı söylenen ünlü şarkıcı Hadise ile işadamı Mehmet Dinçerler barıştı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik krizinin sebebinin çocuk olması nedeniyle alyans takmamaları olduğu düşünülüyor.

Ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozarak düşük yapmadığını ve tedavi görmediğini söyledi. İkiliden ayrılık iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in sosyal medya paylaşımındaki detayları hayranlarını son derece heyecanlandırdı. İşte detaylar...

hadise

Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in paylaştığı bir videoda görüldüğü iddia edildi. Çizgili gömlek giyen kişinin Hadise olduğu sosyal medyada konuşuldu.

Hadise'nin kolundaki dövmesi dikkat çekti. Ancak Dinçerler kısa süre sonra videoyu sildi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu düşünülüyor. Ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozarak düşük yapmadığını ve bu konuda tedavi görmediğini söyledi.

hadise

Birkaç gün sonra Mehmet Dinçerler de suskunluğunu bozdu ama çok daha hırçındı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler Mayıs'ta evlilik dünyasına adım attı.

Ünlü şarkıcı ve eşinin evliliklerinin sıkıntıda olduğu iddiaları günlerdir gündemdeydi. İkilinin bir araya gelmemesi ve alyans takmaması, ve Hadise'nin şarkı söylerken ağlaması ayrılık açıklamasını pekiştiriyor

Bircan Bali ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Bali, " Hadise 3,5 aylık hamile" dedi.

"Hamile Değilim”

Hadise, "Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili malesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize… Hadise" ifadelerine yer verdi.

hadise

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğini kara bulutlar sarıyor.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik krizi yaşadığı magazin basınında yer aldı.

Günlerdir Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberleri konuşuluyor.

Son günlerdeki performansı sırasında gözyaşı döken Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bir süredir tartışan ünlü çift, son günlerdeki tavırlarıyla dedikoduları alevlendirdi.

Kocasını uzun süredir görmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos doğum gününde hiçbir şey paylaşmadı.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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