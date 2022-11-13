Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 16:00

Hadise kimdir, nereli, yaşı kaç? Hadise biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Güzel sesiyle ve çekiciliğiyle herkesin gönlünde taht kuran Hadise kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 16:00
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Hadise kimdir, nereli, yaşı kaç? Hadise biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Hadise’nin kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

HADİSE KİMDİR?

Hadise'nin gerçek adı Hadise Açıkgöz'dür. 1985 yılında Belçika'da doğmuş bir şarkıcıdır. Ailesi Türk olan Hadise 2003 yılında yarışmaya girmiş ve derece alamamasına rağmen birçok teklif almıştır. Bu tekliflerden bir albüm yapmaya karar vermiş ve ilk albümünü 2004 yılında çıkarmıştır.

İlk albümü single bir albümdü. Daha sonra müzik dünyasına girmiş ve önemli şarkılarla adından söz ettirmiştir. Birçok konuda ailesinin desteğini aldı, bu yüzden başarı kaçınılmazdı.

2005 yılında albümünü yeniden yayınladı ve bu plak Türkiye'de satıldı. Ünlü şarkıcı Türkçe, Fransızca ve Almancayı çok iyi biliyor.2009'dan itibaren Türkiye'de ve tüm dünyada önemli bir isim oldu. Daha sonra ülkemizi temsil etti. Eurovision'da Düm Tek Tek adlı şarkıyla dördüncü oldu.

2012'de Biz Buradayız adlı başka bir single çıkardı. Bu albümlerin yayınlandığı dönemlerde de pasif kalmamış ve en çok izlenen O Ses Türkiye programının jüri üyesi olarak bulunmuştur. Özel hayatında pek fazla sır saklamayan Hadise, son olarak Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturdu ve çalkantılı evlilik hayatıyla gündemi uzun süre meşgul etti.

HADİSE’NİN ALBÜMLERİ

2009 – Kahraman

2011 – Aşk Kaç Beden Giyer

2012 – Biz Buradayız

2014 – Tavsiye

2017 – Şampiyon

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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