MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:30

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi

Hadise'yle dört aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Mehmet Dinçerler 2 ay süren sessizliğini bozdu. Verdiği bir röportajdan anları sosyal medyadan paylaşan Dinçerler'in bu hareketi Hadise'ye göz dağı veriyor şeklinde yorumlandı. İşte, Mehmet Dinçerler'in o paylaşımı...

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:30
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Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi


Geçtiğimiz yıla aşklarıyla damga vuran Hadise ve Mehmet Dinçerler Nisan ayında dünya evine girmişti. Mutlulukları kısa süren çift evliliklerinin dördüncü ayında ayrılma kararı alarak olaylı bir şekilde boşandı.

Boşanmanın ardından hiçbir açıklama yapmayan Mehmet Dinçerler 2 ay süren sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bozdu.

YASAK AŞK İDDİALARINA DAYANAMADI!



Boşanmanın ardından haklarında çıkan hiçbir iddiaya açıklık getirmeyen ve kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Mehmet Dinçerler konuşmama yeminini bozdu. Hadise ile Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddialarının tekrar gündemi meşgul etmesiyle Mehmet Dinçerler de atağa geçti.

 mehmet dinçerler

Sosyal medya hesabından röportaj verdiği anlara ait bir kareyi paylaşarak "Hadi bakalım" notunu düşen Dinçerler'in röportajda neler anlattığı merak edilirken birçok kişi zamanlamasının çok manidar olduğunu belirtti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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