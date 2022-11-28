Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler aylar sonra atağa geçti! O paylaşımıyla resmen Hadise'ye göz dağı verdi

Geçtiğimiz yıla aşklarıyla damga vuran Hadise ve Mehmet Dinçerler Nisan ayında dünya evine girmişti. Mutlulukları kısa süren çift evliliklerinin dördüncü ayında ayrılma kararı alarak olaylı bir şekilde boşandı. Boşanmanın ardından hiçbir açıklama yapmayan Mehmet Dinçerler 2 ay süren sessizliğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bozdu.
YASAK AŞK İDDİALARINA DAYANAMADI!
Boşanmanın ardından haklarında çıkan hiçbir iddiaya açıklık getirmeyen ve kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan Mehmet Dinçerler konuşmama yeminini bozdu. Hadise ile Reza Zarrab arasındaki yasak aşk iddialarının tekrar gündemi meşgul etmesiyle Mehmet Dinçerler de atağa geçti. Sosyal medya hesabından röportaj verdiği anlara ait bir kareyi paylaşarak "Hadi bakalım" notunu düşen Dinçerler'in röportajda neler anlattığı merak edilirken birçok kişi zamanlamasının çok manidar olduğunu belirtti.