Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı Sayid iflas bayrağını çekti..













MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

1960'lı yılların başlarında Gaziantep'te temeli atılan Hacı Sayid, bir kaç ay öncesinde içerisine girdiği mali sıkıntıdan kurtulmak için konkordato tescil başvurusunda bulundu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dün gerçekleştirilen duruşma sırasında alacaklı şirketlerin avukatlarının talebinde Hacı Sayid'in konkordato yönünden yaptığı talep başvurusunun reddini istedi. Duruşmada Dinçerler ailesinin avukatlığını yapan Hicran Akkaya Şenol, hileli iflas davası açıldığını iddia etti.Hicran Akkaya Şenol, şirketin piyasa olan borcu, SGK borcu ve vergi borcunun Hacı Sayid şirketine kaldığını belirterek "Şirketin tüm mali alandaki kaynakları grup şirketlerine devredilmiştir. Mahkeme bir yönetim kayyumu atayamadığı için şirketin içi tamamen boşaltıldı. Şirket, Yargıtay'a gitmeden önce borçlu değildi, sonra yine borçla Yargıtay'a gitti. Şirket boştu. Bütün bunları mahkemeye bildirdik" diye konuştu.Mahkeme, Hacı Sayid A.Ş'nin konkordato talebini reddederek, iflas kararı verdi. Bilindiği üzere Hacı Sayid'in sahibi Hadise'nin geçtiğimiz günlerde boşandığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in babası Burhan Dinçerler ve amcası Mehmet Dinçerler'e ait idi.