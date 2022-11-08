MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 11:41

Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...

Ünlü şarkıcı Hadise verdiği bir röportajda güzellik sırlarını anlattı. Kendiyle ilgili verdiği sır şaşkına çevirdi.

MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 11:41
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Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...


Ünlü şarkıcı Hadise uzun süredir biten evliliği ile magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren Hadise, şimdi ise verdiği güzellik sırrı ile gündeme geldi. İşte Hadise’nin daha önce hiç duymadığınız güzellik sırları…

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, bir kahve zincirinin sahibi Mehmet Dinçerler ile Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Çiftin düğününden hiçbir kare basınla paylaşılmazken bu evlilik uzun süre konuşulmuştu.



Hadise

Çiftin evliliğinden kısa süre sonra üzerlerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. İlk olarak Mehmet Dinçerler’in ailesinin Hadise’nin sahne kıyafetlerinden rahatsız olduğu ve “ istenmeyen gelin “ olduğu iddia edildi. Daha sonra Hadise’nin konserlerinde ağlaması evliliğinin kötü gittiğinin bir göstergesi olarak görülürken, kötü haber kısa sürede geldi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 5 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Dinçerler’in Hadise’ye hediye ettiği evlilik yüzüğünün değerinin 3 milyon TL olduğu ve boşanırken yüzüğü geri istemesi de epey konuşulmuştu.

Hadise

Evliliğini bitiren ünlü şarkıcı kötü günleri de geride bıraktı. Kariyerine ve sahne hayatına yoğunlaşan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı işleri, çekimlerini ve özel yaşantısına ait görüntüleri paylaşıyor.

Hadise’nin şoke eden güzellik sırları!

Bir dergiye röportaj veren Hadise, güzellik sırlarını sevenleriyle paylaştı. Hadise, her gün 8-10 kilometre yürüdüğünü, dans, yoğa ve pilates yaptığını söyledi. Her zaman güne 1 hurma ile başlayan Hadise, gün içinde ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemiş ürünleri tüketiyor. Ayrıca ayda bir de ödem masajı yaptırıyor.

Hadise

Ünlü şarkıcı Hadise, güzellik sırlarını paylaşırken herkesi şaşırtan bir detayı da verdi. Hadise, saçlarının yıpranmaması için 10 günde bir yıkandığını belirterek sevenlerini şoke etti.

Saçların daha sağlıklı olması ve kendi yağına kavuşması amacıyla kuaförler de saçların sık yıkanmamasını tavsiye ediyor. Ancak Hadise’nin bu süreci oldukça uzun tutması herkesi şaşırttı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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