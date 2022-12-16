MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 14:29

Hadise'nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor

Şarkıcı Hadise’nin milyonluk kazançları ve harcamaları gündemden düşmüyor...

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 14:29
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Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor


İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı biten evliliği ve iş insanı Reza Zarrab ile yaşadığı yasak ilişki iddiaları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bugünlerde yaptığı milyonluk reklam anlaşması ve 40 milyon Tl’ye aldığı yeni villası ile gündemdeydi. Hadise’nin yeni yalısına yaptığı masraflar yeniden ünlü şarkıcıyı gündeme taşıdı. Hadise

Bana hayırlı olsun 

40 milyon Tl’ye yalı aldığı konuşulan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde basın muhabirlerine haberi doğrulamıştı. ‘Bana hayırlı olsun’ diyerek iddiaları doğrulayan ünlü şarkıcının yeni yalısına taşınmadan önce iç dekorasyonu yenilemek için kesenin ağzını açtığı konuşuluyor. Yaklaşık olarak 3 milyon Tl harcadığı konuşulan Hadise’den iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcının yaptığı harcamalar sosyal medyada gündem oldu. Yeni evine taşınmak için tadilatın bitmesini bekleyen ünlü şarkıcının milyonlar harcadığı yeni evi merak konusu oldu. Hadise



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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