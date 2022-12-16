İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı biten evliliği ve iş insanı Reza Zarrab ile yaşadığı yasak ilişki iddiaları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bugünlerde yaptığı milyonluk reklam anlaşması ve 40 milyon Tl’ye aldığı yeni villası ile gündemdeydi. Hadise’nin yeni yalısına yaptığı masraflar yeniden ünlü şarkıcıyı gündeme taşıdı.
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 14:29
Hadise'nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Şarkıcı Hadise’nin milyonluk kazançları ve harcamaları gündemden düşmüyor...
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 14:29
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