MAGAZİN
21 Şubat 2022 - 12:27

Hadise'nin saplantılı tacizcisiyle ilgili hukuki karar çıktı!

Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise'ye saplantılı bir şekilde taciz mesajları atan ve ona 'Seni kimseye yar etmem' diyen şahıs için hukuki karar açıklandı. Şahıs Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile birlikte dava açıldı.

MAGAZİN
21 Şubat 2022 - 12:27
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Hadise'nin saplantılı tacizcisiyle ilgili hukuki karar çıktı!
Ünlü şarkıcı Hadise'nin başı bir süredir saplantılı tacizcisiyle dertteydi. Kendisine sürekli cinsel içerikli mesajlar atan ve 'Seni kimseye yar etmem' diyen Ümit S. ile ilgili suç duyurusunda bulunan Hadise, mahkemenin vereceği kararı da merakla bekliyordu.








Sürekli e-mail yoluyla taciz içeren mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Hadise, takip edildiğini ve gittiği yerlerle kıyafetlerini bile bildiğini anlattı. Suç duyurusuna ilişkin şikayeti değerlendirmeye alan savcılık Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. 



PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Ümit S. hakkında açılan davayla ilgili yapılan duruşmada mahkeme heyeti istenilen cezayı para cezasına çevirirken tacizcinin 3 bin 300 TL adli para cezası ödemesine hükmetti. Mahkemenin bu kararı ise sosyal medyada gündem oldu.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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