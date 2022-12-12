MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 15:41

Hadise'nin son pozları olay oldu

Mehmet Dinçerler ile evliliği yeni biten Hadise'den sosyal medyada gündem olan pozlar...

MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 15:41
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Hadise’nin son pozları olay oldu


Başarılı şarkıcı Hadise son zamanlarda aşk hayatı ile sık sık gündem oluyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı biten evliliğinin ardından meslektaşı Ebru Güneş’in eski eşi Reza Zarrab ile olan mesajlaşmalarının ortaya çıkması ile sık sık magazin gündeminde konuşuluyordu. Hakkında çıkan iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağını açıklayan Hadise’den sonrasında herhangi bir açıklama gelmemişti.  Hadise

Gençleşmiş 

Sosyal medyada son olarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı. Başarılı şarkıcının fotoğrafına yorum yağdı. Ayrılık sonrası gençleştiği , ayrılığın yaradığı ve doğal daha güzel olduğu şeklinde yorumlar geldi. Hadise



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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