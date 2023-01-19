MAGAZİN
19 Ocak 2023 - 13:01

Hadise'nin sütyensiz derin dekoltesi yangın çıkardı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü!

Sahne kıyafetleri ve danslarıyla sıklıkla gündeme gelen şarkıcı Hadise bu defa derin dekoltesiyle konuşuldu. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam eden güzel isim son olarak derin dekolteli hallerini takipçileriyle paylaştı. Görenleri kendine hayran bırakan o pozlar haberimizde.

MAGAZİN
19 Ocak 2023 - 13:01
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hadise'nin sütyensiz derin dekoltesi yangın çıkardı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü!
TAKİP ETTAKİP ET


Pop müziğinin güçlü isimlerinde olan Hadise, yaptığı paylaşımlar ile herkesi heyecanlandırmaya devam ederken aktif olarak kullandığı sosyal medya üzerinden resmen dur durak bilmedi. Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Hadise, özellikle aynı karşısında seks ve çekisi paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü ve güzel isim Hadise sosyal medya üzerinden sütyensiz bir poz paylaştı ki magazin gündemi sallandı. İnstagram paylaşımını görenler adeta büyülendi.

Hadise dekolte pozu



Dün akşam saatlerinde ayna karşısında derin dekolteli mini elbisesi ile pozlar veren Hadise'nin derin dekoltesi, elbisesinin kısalığı ve güzelliğiyle herkesi mest etti. Fiziğinin güzelliğini her defasında ortaya çıkaran ünlü isim @hadise kullanıcı isimli instagram hesabını aktif olarak kullanarak 14 milyondan fazla takipçiye sahiptir.

hadise

Paylaştığı her fotoğrafa milyonlarca beğeni ve yorum gelirken sesinin gücüyle konserleri ise tıka basa dolu geçiyor. Güzelliğiyle sıkça konuşulan Hadise'nin sosyal medya üzerinden ki dekolte paylaşımı kısa sürede birçok magazin haberinde yer aldı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ