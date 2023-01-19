Hadise'nin sütyensiz derin dekoltesi yangın çıkardı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü!

Pop müziğinin güçlü isimlerinde olan Hadise, yaptığı paylaşımlar ile herkesi heyecanlandırmaya devam ederken aktif olarak kullandığı sosyal medya üzerinden resmen dur durak bilmedi. Cesur pozlar vermekten çekinmeyen Hadise, özellikle aynı karşısında seks ve çekisi paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü ve güzel isim Hadise sosyal medya üzerinden sütyensiz bir poz paylaştı ki magazin gündemi sallandı. İnstagram paylaşımını görenler adeta büyülendi.
Dün akşam saatlerinde ayna karşısında derin dekolteli mini elbisesi ile pozlar veren Hadise'nin derin dekoltesi, elbisesinin kısalığı ve güzelliğiyle herkesi mest etti. Fiziğinin güzelliğini her defasında ortaya çıkaran ünlü isim @hadise kullanıcı isimli instagram hesabını aktif olarak kullanarak 14 milyondan fazla takipçiye sahiptir.
Paylaştığı her fotoğrafa milyonlarca beğeni ve yorum gelirken sesinin gücüyle konserleri ise tıka basa dolu geçiyor. Güzelliğiyle sıkça konuşulan Hadise'nin sosyal medya üzerinden ki dekolte paylaşımı kısa sürede birçok magazin haberinde yer aldı.