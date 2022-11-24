Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar deşifre oldu

Hadise ve Seren Serengil arasındaki sular durulmak bilmiyor. Uzun süredir Hadise ve Reza Zarrab ile ilgili iddialarda bulunan Serengil, iddiaların dozunu her geçen gün artırıyor. Ünlü şarkıcı Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığını söylemişti. Olay magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olurken yeni gelişmeler yaşanıyor. Hadise’nin şantaj ve taciz edildiğine ilişkin açıklamalarının ardından Seren Serengil Reza Zarrab dosyasını daha da derinleştirdi. Canlı yayında ikilinin arasındaki mesajları ifşa eden Serengil, Reza Zarrab’ın Acun Ilıcalı için söylediklerini de açıkladı.
Yasak Aşk iddiası program değiştirtmişti
Ebru Gündeş ile Hadise O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturuyordu. Ebru Gündeş’in Reza Zarrab ile evli olduğu dönem aynı anda Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta iki ismin yasak aşkının deşifre olduğu ve Acun Ilıcalı’nın bu nedenle Hadise’yi başka bir programa transfer ettiği söylenmişti.