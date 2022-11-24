MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 23:33

Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar deşifre oldu

Seren Serengil'in Hadise ile Reza Zarrab ilişkisine dair iddiaları devam ediyor. Boşanma dosyasında yer alan konuşmaları ifşa eden Serengil, Acun Ilıcalı ile ilgili mesajları yayınladı.

MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 23:33
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Hadise, Reza, Ebru üçgeninden Acun Ilıcalı'da nasibini aldı! O mesajlar deşifre oldu


Hadise ve Seren Serengil arasındaki sular durulmak bilmiyor. Uzun süredir Hadise ve Reza Zarrab ile ilgili iddialarda bulunan Serengil, iddiaların dozunu her geçen gün artırıyor. Ünlü şarkıcı Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığını söylemişti. Olay magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olurken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Hadise’nin şantaj ve taciz edildiğine ilişkin açıklamalarının ardından Seren Serengil Reza Zarrab dosyasını daha da derinleştirdi. Canlı yayında ikilinin arasındaki mesajları ifşa eden Serengil, Reza Zarrab’ın Acun Ilıcalı için söylediklerini de açıkladı.

Yasak Aşk iddiası program değiştirtmişti



Ebru Gündeş ile Hadise O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturuyordu. Ebru Gündeş’in Reza Zarrab ile evli olduğu dönem aynı anda Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta iki ismin yasak aşkının deşifre olduğu ve Acun Ilıcalı’nın bu nedenle Hadise’yi başka bir programa transfer ettiği söylenmişti.

Reza Zarrab’dan Ilıcalı’ya ağır sözler

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil, Ebru Gündeş’in boşanma davası dosyasında belgeleri yayınladı. Gerçek olduğu iddia edilen belgelerde Hadise, Reza Zarrab ve Ebru Gündeş’in yazışmaları yer alıyor. Ebru Gündeş’in o dönemki patronu olan Acun Ilıcalı hakkında mesajlaşmaların da yer aldığı dosyada, Reza Zarrab’ın “ Acun’un kalıbına tüküreyim “ mesajı dikkatleri çekti. Ebru Gündeş ise bu mesaja “ Sorma “ diyerek karşılık veriyor.

Ayrıca Hadise ve Reza arasındaki mesajlaşmalarda da Zarrab’ın “ Hem beni hem de kendini yaktın “ diye mesaj gönderdiği de iddia edildi.

Son dönemin en çok konuşulan magazin olayıyla ilgili ise Hadise, bir grup tarafından sürekli taciz edildiğini, şantaj yapıldığını ancak bunlar karşısında artık susmayacağını dile getirmişti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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