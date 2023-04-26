Hadise, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'yu affetmedi! 4 yıla kadar hapisleri isteniyor..

Şarkıcı Hadise
ile Reza Zarab arasında bir ilişki olduğu iddiasıyla açıklamalar yapılan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında, programın sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu suç duyurusuna karşılık olarak başlatılan soruşturma kapsamında 3 sunucu ile ilgili ayrı ayrı iddianameler hazırlandığı öğrenildi.
Hadise, programda yorumcu olarak oturan Seren Serengil'in Bircan Bali'nin ve Arto'nun kendisini utandırmak için sürekli kötü yorumlar yaptıklarından ve yorumlarının saldırgan olduğundan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üç zanlı hakkında ayrı ayrı yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
SERENGİL: ZARRAB'IN AVUKATI MESAJLARI DOĞRULADI
Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan Seren Serengil, Hadise ile Reza Zarab'dan gelen ilk mesajın ardından bu haberin doğruluğunu teyit etmek adına Zarab'ın avukatını aradıklarını ve haberin avukatı tarafından doğrulandığını söylemişti.
4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
İfadeleri kayda alınan Birkan Bali ve Alto, konuyla ilgili yorum yaparak doğrudan Hadise'yi hedef almadıklarını ve programda söylediği sözlerin eleştiri kapsamına girdiğini öne sürerek iddiaları yalanladı. Seren Serengil'in, Birkan Bali'nin ve Arto'nun "şüpheli" olarak suçlanıdığı dosyada, şarkıcı Hadise "müşteki" olarak yer aldı. Programla ilgili iddialara yanıt olarak defalarca sert açıklamalarda bulunduğu söylenen Seren Serengil'in, "ses ve görüntülü hakaret" suçlamasından 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenirken, Bircan Bali ile Art hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi talep edildi. Şüphelilerin, önümüzdeki günler içinde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gitmeleri ve hakim karşısına çıkarılması planlanıyor.