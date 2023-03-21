MAGAZİN
21 Mart 2023 - 14:34

Hadise, servet değerindeki yeni evine para yetiştiremiyor!

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra Yeniköy'de 40 milyon liraya ev alan Hadise, servet değerindeki yeni evine bir türlü taşınamadı. Hadise, evini yenilenmesi için tam 3 milyon TL ayırırken tadilat fiyatlarının giderek artmasından dolayı ayırdığı bütçesi maalesef yeterli olmadı.

MAGAZİN
21 Mart 2023 - 14:34
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Hadise, servet değerindeki yeni evine para yetiştiremiyor!


Mehmet Dinçerler ile çalkantılı bir evliliğin ardından yeni ev alan ünlü şarkıcı Hadise, yeni hayatına başlamadan şok üstüne şok yaşamaya başladı. Evliliğine son noktayı koyduktan sonra Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir konak satın alan ünlü şarkıcı restorasyon için ayırdığı 3 milyon TL bütçenin artan tadilat fiyatlarından dolayı yetmeyeceğini anladı.

Hadise, servet değerindeki yeni evine para yetiştiremiyor

YENİ EV HAYALİ BEKLEMEYE KALDI



Hadise, 40 milyon TL verip satın aldığı evine bir türlü taşınamadı. Halen İstinye'de yaşayan şarkıcının evin tadilatı için ayırmış olduğu bütçe, artan maliyetler ve ek detaylar nedeniyle arttı. Ünlü şarkıcı artan fiyatlar nedeniyle kendi evinde yaşayamaz hale geldi.

Hadise, servet değerindeki yeni evine para yetiştiremiyor

Dekorasyonda daha fazla detay olmasını isteyen Hadise'nin tadilat için toplamda 5 milyon TL ödemek zorunda kaldığı iddia edildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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