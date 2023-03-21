Hadise, servet değerindeki yeni evine para yetiştiremiyor!







YENİ EV HAYALİ BEKLEMEYE KALDI







Mehmet Dinçerler ile çalkantılı bir evliliğin ardından yeni ev alan ünlü şarkıcı Hadise, yeni hayatına başlamadan şok üstüne şok yaşamaya başladı. Evliliğine son noktayı koyduktan sonra Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir konak satın alan ünlü şarkıcı restorasyon için ayırdığı 3 milyon TL bütçenin artan tadilat fiyatlarından dolayı yetmeyeceğini anladı.Hadise, 40 milyon TL verip satın aldığı evine bir türlü taşınamadı. Halen İstinye'de yaşayan şarkıcının evin tadilatı için ayırmış olduğu bütçe, artan maliyetler ve ek detaylar nedeniyle arttı. Ünlü şarkıcı artan fiyatlar nedeniyle kendi evinde yaşayamaz hale geldi.Dekorasyonda daha fazla detay olmasını isteyen Hadise'nin tadilat için toplamda 5 milyon TL ödemek zorunda kaldığı iddia edildi.