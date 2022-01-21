Hadise sonunda tek taş yüzüğü taktı!













Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile birlikteydi. Aşkları dolu dizgin ilerleyen çiftin evlilik yolunda ilerledikleri de daha önce konuşulmuştu.Hayranlarının merakla beklediği teklifi nihayetinde alan Hadise, evleneceği haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Güzel şarkıcı söz konusu görüntüleri Instagram hikayeler bölümünden paylaşırken, paylaşıma 'evet dedim' notunu yazdı.Evlilik teklifi aldığı anları gösteren videoyu da paylaşan Hadise, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu yazarken paylaşımlarını takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'ye binlerce tebrik mesajı geldi. Ünlü şarkıcının sevgilisine sarılarak tek taşını gösterdiğini görüntülerde, yüzüğünün fiyatının 3 milyon TL olduğu iddia edildi.