Hadise suç duyurusunda bulunmuş Seren Serengil’den karşı hamle geldi

Söylemezsem Olmaz programının sunucu Seren Serengil geçtiğimiz akşam Hadise
hakkında ki iddiaları sebebiyle şarkıcı tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve savcılığa 3 saat süren bir ifade vermişti. Ünlü sunucu bugün yayınlanan programda Hadise’nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması hakkında konuştu.
İftira davası açacağım
Sunucu Seren Serengil dün yaşanan olaylar hakkında konuşurken şarkıcı Ebru Gündeme sormadan kendisini tanık olarak yazdırdığını ve gelip doğruları söylemesini rica etti. Reza Zarrab’ın eski avukatı ile görüşüp kendisine gelen yasak aşk mesajlarının doğruluğunu teyit ettiğini de iddia etti. Şarkıcı Ebru Gündeş’ten özür dileyen Seren Serengil kendisine iftira atılmasından rahatsız olduğu için bu hamleyi yaptığını ünlü şarkıcının boşanma davasındada yasak aşkın konu olduğunu ve gelip kendi davasında bu konu hakkında doğruları söylemesini istediğini vurguladı. Seren Serengil açıklamalarının devamında :’Kim yalan söylüyorsa çıksın ortaya, kim yalancı kim değil göreceğiz. Bu mesajlaşmalar ortada bunları ben mi yazdım? Şarkıcı bana dava açmış ama bende iftira davası açacağım ben kimseye iftira atmıyorum her şey ortada.Esra Erol ve Müge Anlı nasıl ki suçluları ortaya çıkarıyor suçsuzun yanında duruyor. Bizde iftira atmadık kimseye gerçek neyse o.’ Diyerek iddialarının arkasında olduğunu söyledi.