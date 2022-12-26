Hadise, sütyen takmadan yarı çıplak yatağa uzandığı bir poz paylaştı yer yerinden oynadı!

Dansları ile adından söz ettiren Hadise, son fotoğraflarıyla da gündeme bomba gibi düştü. Popüler şarkılara imza atan hit isim, fotoğraf çekiminden fotoğraflarını #tbt başlığıyla paylaştı.
HADİSE ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ
Boşanmanın ardından gündemden düşen Hadise, dans gösterileriyle adından söz ettirmeye devam etti. Sahnede yaptığı zarif dans hareketleriyle herkesin dikkatini çeken Hadise, son yaptığı paylaşımlarla yine herkesi şaşırttı.
Pembe takım elbise giyen ve sütyensiz pozlar veren Hadise, yatakta poz vermeyi de ihmal etmedi. Cesur yeni gelenin paylaştığı Hadise fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Takipçileri pembe rengin kendisine çok yakıştığını belirterek bu fotoğrafın diğer fotoğraflardan daha güzel olabileceğini söylediler.