MAGAZİN
26 Aralık 2022 - 00:44

Hadise, sütyen takmadan yarı çıplak yatağa uzandığı bir poz paylaştı yer yerinden oynadı!

Mehmet Dinçerler'den bir süre önce boşanan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla olay oldu. Hadise'nin üstsüz ve derin göğüslerini gösteren fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.

MAGAZİN
26 Aralık 2022 - 00:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hadise, sütyen takmadan yarı çıplak yatağa uzandığı bir poz paylaştı yer yerinden oynadı!


Dansları ile adından söz ettiren Hadise, son fotoğraflarıyla da gündeme bomba gibi düştü. Popüler şarkılara imza atan hit isim, fotoğraf çekiminden fotoğraflarını #tbt başlığıyla paylaştı.

Hadise

HADİSE ESKİ HALİNE GERİ DÖNDÜ



Boşanmanın ardından gündemden düşen Hadise, dans gösterileriyle adından söz ettirmeye devam etti. Sahnede yaptığı zarif dans hareketleriyle herkesin dikkatini çeken Hadise, son yaptığı paylaşımlarla yine herkesi şaşırttı.

Hadise

Pembe takım elbise giyen ve sütyensiz pozlar veren Hadise, yatakta poz vermeyi de ihmal etmedi. Cesur yeni gelenin paylaştığı Hadise fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Takipçileri pembe rengin kendisine çok yakıştığını belirterek bu fotoğrafın diğer fotoğraflardan daha güzel olabileceğini söylediler.

Hadise

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını durduramadı!
Doğal gaz faturasının yüksek geldiğini gören Ece Erken isyanını...
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Difteri ve tetanoz aşıları geri çekiliyor!
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar: Difteri ve tetanoz aşıları...
O Ses Türkiye'yi önce reddeden sonra katılan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz hakkında konuştu!
O Ses Türkiye'yi önce reddeden sonra katılan Ayça Ayşin Turan, Murat...
Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman alınacak..
Tesla'dan Türkiye'deki merkezi için iş ilanı! Çok sayıda eleman...
Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara imza attı!
Yargıtay, kredi kartını emanet olarak veren kişi hakkında emsal karara...
Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda kullanılamacayak
Whatsapp'tan kullanıcılarını üzen haber! Whatsapp artık bu telefonlarda...
iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: İşlemcisinde sorun aşılamadı!
iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: İşlemcisinde sorun aşılamadı!
İspanya'nın Galiçya kentinde korkunç kaza: Yolcu otobüsü nehre uçtu!
İspanya'nın Galiçya kentinde korkunç kaza: Yolcu otobüsü nehre uçtu!
Survivor 2023'ün yeni kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'uya açtı ağzını yumdu gözünü!
Survivor 2023'ün yeni kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'uya...
Bir Taliban yasağı daha: Kadınların STK'larda çalışmaları engellendi!
Bir Taliban yasağı daha: Kadınların STK'larda çalışmaları engellendi!
Terör örgütü PKK yanlıları Paris sokaklarını karıştırdı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan sert tepki: 'Hala sessiz kalacak mısınız?'
Terör örgütü PKK yanlıları Paris sokaklarını karıştırdı! Cumhurbaşkanlığı...
Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı müzakereye yanaşmamakla suçladı!
Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı müzakereye yanaşmamakla suçladı!
Çin ölümcül dejavuya geri döndü! Ülkeden sızan bilgiler korkuttu: 20 günde 250 bin vaka!
Çin ölümcül dejavuya geri döndü! Ülkeden sızan bilgiler korkuttu:...
EYT'de şartlar ve yaş sınırı ne olacak? Milyonlar, Kabine Toplantısı'na odaklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler duyuracak!
EYT'de şartlar ve yaş sınırı ne olacak? Milyonlar, Kabine Toplantısı'na...
Eyüpspor'dan Bafetimbi Gomis bombası. Gomis'i kadroya katmaya çok yaklaştılar
Eyüpspor'dan Bafetimbi Gomis bombası. Gomis'i kadroya katmaya çok yaklaştılar