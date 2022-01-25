Hadise ve Mehmet Dinçerler düğün tarihini 'Kadir Gecesi'ne denk getirdi!

Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı Hadise, evlilik hazırlıklarına şimdiden başladı.
Sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' dedikten sonra görümcesinin düğününe giderek yeni edasıyla boy gösteren Hadise, herkesin kafasında olan istenmeyen gelin imajını da bir anda silmiş oldu.
"Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" diyerek evlilik yolunda adım atan hadise ve Mehmet Dinçerler, herkesin merakla beklediği düğün tarihini belirlediler. Söyleyemezsem Olmaz programının iddialarına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, 27 Nisan'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.
Çiftin bu tarihi özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirmesinin nedeni ise çiftin bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermeleri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.
Sevgilisinin evlilik teklifine 'Evet' dedikten sonra görümcesinin düğününe giderek yeni edasıyla boy gösteren Hadise, herkesin kafasında olan istenmeyen gelin imajını da bir anda silmiş oldu.
"Bizim hikayemiz şimdi başlıyor" diyerek evlilik yolunda adım atan hadise ve Mehmet Dinçerler, herkesin merakla beklediği düğün tarihini belirlediler. Söyleyemezsem Olmaz programının iddialarına göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, 27 Nisan'da nikah masasına oturmaya hazırlanıyorlar.
Çiftin bu tarihi özellikle Kadir Gecesi'ni denk getirmesinin nedeni ise çiftin bu tarihin kendilerine daha uygun ve hayırlı olacağına karar vermeleri olarak değerlendirildiği konuşuluyor.