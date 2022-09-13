Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı







Hadise’den Bebek İddialarına Yalanlama Gelmişti







Ayrı Görüntülendiler

Mehmet Dinçerler’in Video Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasıyla bir süredir gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, yaşadıkları sorunu analiz etme aşamasında oldukları haberiyle konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından sessiz kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler dün bir paylaşımla sosyal medyada kafaları karıştırdı.Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti arasında geçtiğimiz aylarda süren mutlu evliliklerinde çıkan sorun, Hadise'nin sahnede ağlamasıyla ortaya çıktı. Bircan Bali'nin de teyit ettiği üzere Hadise'nin 3 aylık hamile olduğu ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda tarafların anlaşamadığı belirtildi. Ancak Hadise, boşanma ve ayrılık iddiaları hakkında sessiz kalsa da bebekle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanladı ve hamile olmadığını ve tedavi görmediğini söyledi.Bu ifadelerin ardından yüzüğü parmaklarından çıkarırken görülen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti özel olarak fotoğraflandı. Hadise, bir konserde oldukça eğlenceli vakit geçirirken; Mehmet Dinçerler aynı anda bir düğününden çıkarken görüntülendi. Boşanma iddialarının sorulması üzerine sessiz kalan Dinçerler, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan orayı terk ederek ayrıldı.Öte yandan önceki gün bir video paylaşan Mehmet Dinçerler, akşam saatlerinde ailesinin doğum günü partisinden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımda kolu görünen bir kadının kolundaki dövmenin aynısı Hadise'de bulunduğu için bu kadını Hadise sandılar. Bu iddialar ortaya çıkmaya devam ederken Mehmet Dinçerler videoyu sosyal medya hesabından sildi.