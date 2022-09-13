MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 19:05

Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı

Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasıyla bir süredir gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, yaşadıkları sorunu analiz etme aşamasında oldukları haberiyle konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından sessiz kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler dün bir paylaşımla sosyal medyada kafaları karıştırdı. işte detaylar...

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 19:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı kafaları karıştırdı


Son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddiasıyla bir süredir gündemde olan Hadise ve Mehmet Dinçerler, yaşadıkları sorunu analiz etme aşamasında oldukları haberiyle konuşulmuştu. 

Bu iddiaların ardından sessiz kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler dün bir paylaşımla sosyal medyada kafaları karıştırdı.

Hadise’den Bebek İddialarına Yalanlama Gelmişti



Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti arasında geçtiğimiz aylarda süren mutlu evliliklerinde çıkan sorun, Hadise'nin sahnede ağlamasıyla ortaya çıktı. Bircan Bali'nin de teyit ettiği üzere Hadise'nin 3 aylık hamile olduğu ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediği konusunda tarafların anlaşamadığı belirtildi. Ancak Hadise, boşanma ve ayrılık iddiaları hakkında sessiz kalsa da bebekle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanladı ve hamile olmadığını ve tedavi görmediğini söyledi.

Ayrı Görüntülendiler

Bu ifadelerin ardından yüzüğü parmaklarından çıkarırken görülen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti özel olarak fotoğraflandı. Hadise, bir konserde oldukça eğlenceli vakit geçirirken; Mehmet Dinçerler aynı anda bir düğününden çıkarken görüntülendi. Boşanma iddialarının sorulması üzerine sessiz kalan Dinçerler, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan orayı terk ederek ayrıldı.

hadise

Mehmet Dinçerler’in Video Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Öte yandan önceki gün bir video paylaşan Mehmet Dinçerler, akşam saatlerinde ailesinin doğum günü partisinden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımda kolu görünen bir kadının kolundaki dövmenin aynısı Hadise'de bulunduğu için bu kadını Hadise sandılar. Bu iddialar ortaya çıkmaya devam ederken Mehmet Dinçerler videoyu sosyal medya hesabından sildi.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!
Yılın çiftinden düğün tarihi geldi! Merve Boluğur önce teklif aldı sonra düğün tarihi!
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden kavga ettikleri belli oldu! Dinçerler'in paylaşımındaki dövme detayı herkesi heyecanlandırdı!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Ünlü oyuncunun oğulları bakın kim çıktı? Yeşilçam ünlü oyuncusunun bilinmeyenleri ortaya çıktı! Oğulları kendinden de ünlü kimsenin haberi yok!
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...
Son Haberler
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor! Uzmanlar uyardı meningokok aşısını yaptırın!
Aman dikkat! Meningokok mikrobu körlük, sakatlık, zeka geriliği yapıyor!...
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari ücret zammında kritik karar!
İşçileri, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiriyor! Asgari...
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde...
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam! Ankara taksi ücretleri dudak uçuklattı! Bu kadarı da olmaz
Taksiye binmekte hayal oldu! Taksi indi bindi ücretine yüzde 33 zam!...
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak
İşçileri sevindiren haber geldi! Asgari ücretli vatandaşlara ikramiye...
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Devrilen tır alevlere teslim oldu, vatandaşlar kovalarla su taşıdı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Amasya’da vatandaşlara ahi pilavı dağıtıldı
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Sungurlu'dan 8 öğrenci İtalya ve Portekiz'de staj yapacak
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih verdi
Selçuk Geçer'den bir dolar tahmini daha! Geçer, dolarla ilgili tarih...
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi ihaleler başladı erken gelen kapar! İşyeri ve konut alma fırsatı için son gün
O banka sayesinde 450 bin TL'ye işyeri alma fırsatı doğdu! Star verildi...
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın birçok olumlu sonucu var! Ekonomik kalkınma için bir adım atıldı
İş Bankası'ndan milyon dolarlık anlaşma! Uzun vadeli olan anlaşmanın...
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin tutacağı iddiası
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze masraflarının en az 6 milyar sterlin...
Galatasaray'ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar için okul yaptırdı
Galatasaray'ın eski yöneticisi Necati Demirkol, özel gereksinimli çocuklar...