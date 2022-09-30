MAGAZİN
30 Eylül 2022 - 12:41

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmalarının perde arkası belli oldu! Dinçerler ailesinden Hadise'ye 'Nasıl yaparsın, evlisin sen!' tepkisi..

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmaları ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bugün saat 16.00'da Beykoz Adliyesi'nde boşanma davaları görülecek olan çiftin ünlü rapçi Murad yüzünden ayrıldıkları söylendi. Söylentilere göre Dinçerler ailesinin Hadise'ye 'Nasıl yaparsın, evlisin sen!' diye tepki gösterdikleri de öne sürüldü.

MAGAZİN
30 Eylül 2022 - 12:41
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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmalarının perde arkası belli oldu! Dinçerler ailesinden Hadise'ye 'Nasıl yaparsın, evlisin sen!' tepkisi..


Gündemde; 4.5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren fakat daha sonra Hadise'nin sanat hayatına yönelik kıskançlık ve kısıtlamaların başlatıldığına dair söylemlerin artmasından dolayı boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler var.

Hadise ve Mehmet Dinçerler



Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine giren Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Aralarındaki aşk kısa sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül tarihinde Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açtı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiası ile dava açan Hadise, bugün saat 16.00'da Mehmet Dinçerler ile hakim karşısına çıkacak.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası günlerdir kamuoyunda konuşuluyor. Son olarak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Gelen haberlere göre çiftin ayrılmasına neden olarak ünlü rap şarkıcısı Murda gösterildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

"NASIL YAPARSIN, EVLİSİN SEN!"

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde "Küçük Yol" şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu. Çift daha sonra ayrılık haberi üzerine günlerce konuştu.Bircan Bali, Hadise'nin hamile olduğunu ancak bebek istemediğini iddia etti.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesaplarından boşanma nedeninin bunlar olmadığını söyledi. Hadise'yi açıklayınca insanlar ayrılığın nedenini merak etmeye başladı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmalarına ilişkin ortaya atılan bir iddiada ise ikilinin arasında şarkıcı Murda'nın girdiği yönünde oldu. Hadise'nin, hem klibinde hem de konserinde Murda'yla samimi görüntü vermesi, iş insanı ve ailesinin tepki göstermesine neden olduğu söylendi. Sahne kıyafetleri ile ilgili kısıtlama yaptığını boşanma dilekçesinde belirten şarkıcının, asıl krizi düet yaptığı Murda ile 'İmdat' şarksının klibinde sarılması ile yaşandığını söylendiği öne sürüldü.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

Mehmet Dinçerler ve ailesinin Hadise'ye meslektaşına neden o şekilde sarılmasına kızdıkları ve evde büyük bir kriz çıktığı konuşuluyor. Dinçerler ailesinin ünlü şarkıcıya "Nasıl sarılırsın? Evlisin" ifadeleriyle, baskı yaptığı öğrenilirken Hadise'nin kendisine karşı yapılan bu ve buna benzer baskılara dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve bu nedenle boşanma davası açtığı iddia edildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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