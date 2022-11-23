Hadise ve Seren Serengil kavgası alevlendi! Hadise ateş püskürdü: Taciz, tecavüz, şantaj...

Ünlü şarkıcı Hadise boşandığı günden bu yana hakkındaki iftiralar ile mücadele ediyor. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları uzun süredir Hadise’nin özel hayatını masalarına alıyor. Hadise için önce Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile birlikte olduğu, eski eşinin Zarrab’dan aldığı para karşılığı evlendiği iddia edilmişti. Hadise bu güne kadar konu hakkında sessizliğini korusa da artık sabrı taştı. Hakkında en son çıkan “ kürtaj yaptırdı “ iddialarına çok sinirlenen Hadise, açtı ağzını yumdu gözünü.
Hadise isyan etti!
Seren Serengil, Reza Zarrab’ın Ebru Gündeş ile evliyken Hadise ile Amerika’da tatil yaptığını iddia etmişti. Serengil, Hadise’nin kadınlık onuruna peş peşe yaptığı iddialar ile bir süredir magazin gündeminde kendisine yer edinebiliyor.
Ancak son iddialar Hadise’yi resmen çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hadise, “ Susmayın. Ben de susmuyorum ve asla susmayacağım. Beni biliyorsunuz, genelde konuşmam. Ama bu sefer söyleyeceklerim var. Kariyerim boyunca kimseyle polemiğe girmedim. Ben her şeyden önce bir kadınım. “ “ Bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bel altı aklınıza ne geliyorsa maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor “ ifadelerini kullandı. Yazısının devamında ise bu tip kişilerle savaşacağını, kimseye verecek hesabı olmadığını söyleyerek konu hakkında yasal işlemleri başlatacağını ve bu tür programların kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.