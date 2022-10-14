Hadise'ye boşanma yaradı! Mini etek ve göğüs dekolteli pozları ortalığı yaktı geçti













HADİSE'YE BOŞANMA YARADI

Magazin gündeminde geçen Nisan ayında sessizce nikah masasına oturan ve beş ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler var.Son zamanlarda katıldığı bir etkinlikte kendisine iyi gelmeyen insanları seçmediğini söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisi olan Instagram hesabında dekolteli bir kıyafetle poz verdi.Psikolojik baskı gördüğünü öne sürerek 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, özeüne yeniden geri döndü.Boşanma sonrası bir süre inzivaya çekilen ünl şarkıcı Instagram hesabından yeni paylaşımlar yaptı. TBT adı altında pozlarını yayınlayan Hadise'nin mini etekli ve göğüs dekolteli pozu deyim yerindeyse ortalığı yaktı geçti.Hadise'nin son paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenilirken ünlü şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu.