MAGAZİN
14 Ekim 2022 - 13:04

Hadise'ye boşanma yaradı! Mini etek ve göğüs dekolteli pozları ortalığı yaktı geçti

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki ayrılık, magazin gündeminde uzun süre yer aldı. Hadise, evliliğin sona ermesinin ardından yeni pozunu takipçilerine gösterdi. Ünlü bir sanatçının mini etek ve göğüs dekoltesi giydiği paylaşımı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

MAGAZİN
14 Ekim 2022 - 13:04
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Hadise'ye boşanma yaradı! Mini etek ve göğüs dekolteli pozları ortalığı yaktı geçti


Magazin gündeminde geçen Nisan ayında sessizce nikah masasına oturan ve beş ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler var.

Hadise



Son zamanlarda katıldığı bir etkinlikte kendisine iyi gelmeyen insanları seçmediğini söyleyen Hadise, 14,1 milyon takipçisi olan Instagram hesabında dekolteli bir kıyafetle poz verdi.

Hadise

HADİSE'YE BOŞANMA YARADI

Psikolojik baskı gördüğünü öne sürerek 5 ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı alan Hadise, özeüne yeniden geri döndü. 

Hadise

Boşanma sonrası bir süre inzivaya çekilen ünl şarkıcı Instagram hesabından yeni paylaşımlar yaptı. TBT adı altında pozlarını yayınlayan Hadise'nin mini etekli ve göğüs dekolteli pozu deyim yerindeyse ortalığı yaktı geçti.

Hadise

Hadise'nin son paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenilirken ünlü şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu.

Hadise

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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