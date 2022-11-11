MAGAZİN
11 Kasım 2022 - 15:08

Hadise'ye 'Zengin metresi' dedi ortalık karıştı: Çocuğunu sevip babasıyla...

Hadise ve Söylemezsem Olmaz yorumcuları arasındaki sular durulmuyor. Seren Serengil ve Arto'nun iddiaları sonrasında Hadise açtı ağzını yumdu gözünü.

MAGAZİN
11 Kasım 2022 - 15:08
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Hadise'ye 'Zengin metresi' dedi ortalık karıştı: Çocuğunu sevip babasıyla...


Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz ay boşanma kararı aldı. Çift yollarını ayırsa da hakkındaki iddialar hala gündemde yer tutuyor. Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Arto, Hadise ile ilgili iddialarına bir yenisini daha ekledi. Yeni iddiası ortalığı karıştıracak.

Hadise, bir süredir konserlerinde ağlıyor ve ne kadar mutsuz olduğu yüzünden okunuyordu. Çok geçmeden sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “ Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim “ diyerek boşanma iddialarını doğrulamıştı.



Hadise

Boşanmanın gerçekleşmesi ardından Mehmet Dinçerler’in hem evlilik teklifi ederken verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istediği iddia edilmişti. Bu sırada konser programına devam eden Hadise, şarkısını söylerken parmağındaki yüzüğü çıkarıp sahneye fırlatmıştı.

Hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini koruyan Hadise, geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında kendisine yapılan ataklarla güçlendiğini söyleyerek “ Sanıyorlar ki ezeceğiz, yoo siz konuşun “ ifadelerini kullanmıştı.

Hadise

İddia üzerine iddia geldi!

Hadise’nin bu açıklamalarını duyan Seren Serengil ise karşı atağa geçti. Daha önce çok kez Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile birlikte olduğunu söyleyen Serengil, Hadise’nin UNICEF için uygun bir isim olmadığını, Ebru Gündeş’in evine gidip kızını sevdikten sonra onun babasıyla birlikte olduğunu iddia etti.

“ Zengin metresi! “

Arto ise “ Annesi zengin kocaya güvenmeyin demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? “ ifadelerini kullandı. Ebru Gündeş’in yakın çevresine Hadise ile ilgili ağır sözler kullandığını, evine gelip çocuğunu seven birinin nasıl böyle şeyler yaptığını anlamadığını söylediğini öne sürdü.

Hadise

Hadise’den açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise ile artık hakkında yapılan suçlamalara dayanamayarak sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bugüne kadar hakkında çıkan haberleri sağduyu ile karşılamaya çalıştığını ancak kişisel kin ve hırs duyguları ile kadınlık onurunu zedeleyen, ailesine ve Mehmet Dinçerler’in ailesine karşı iftiralar atan kişilere karşı sessiz kalmayacağını söyledi.

Hadise isim vermedi ancak Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil’in iddiaları için bu hafta avukatının gerekli işlemleri başlatarak konuyu mahkemeye taşıyacağını ifade etti.

Öte yandan önceki hafta Arto, Mehmet Dinçerler’in Hadise ile para karşılığı evlendiğini ve bu parayı Reza Zarrab’dan aldığını iddia etmişti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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