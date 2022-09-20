Kaza, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 33 ECU 96 plakasına sahip hafif ticari araç, sürücü Hacer P.'nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada, Hacer P. ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı. Yaralılar, olayın gerçekleştiği yere gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:53
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Gaziantep'te direkt olarak hakimiyeti kaybeden hafif ticari otomobil kanala uçtu. Kazada, kadın sürücü ve çocuğu yaralandı.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 15:53
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